Claudia Arlett Espino Renuncia a la Secretaría Ejecutiva del INE

Claudia Arlett Espino presentó su renuncia a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), con carácter de irrevocable y con efectos a partir de este miércoles 9 de septiembre.

En un comunicado, el organismo dio a conocer que Espino dijo que su decisión obedece a motivos de salud, “orientados a procurar un sano equilibrio entre su desarrollo profesional y personal, ante el nivel de exigencia que implica la organización del Proceso Electoral Concurrente de 2026-2027”.

En un escrito dirigido a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, añadió que esa exigencia no le permite fortalecer su vínculo personal y familiar.

“Considero que el nivel de exigencia que requiere la organización de una elección concurrente de los cargos federales y de las 32 entidades federativas que estarán en disputa en los procesos federales y locales 2026-2027, no me permite en estos momentos fortalecer mi vínculo personal y familiar”, expresó Espino.

De igual manera, manifestó su plena disposición para colaborar en las labores de transición correspondientes, con el objetivo de “evitar afectaciones en la operación de la Secretaría Ejecutiva y favorecer que ésta continúe desempeñando sus funciones con normalidad, profesionalismo y estricto apego a los principios que rigen la función electoral”.

En el documento, Espino agradeció a Taddei por haberla propuesto ante el pleno del Consejo General para ocupar la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría del Consejo General del INE.

Aseguró que eso le permitió cumplir con “una de mis más altas responsabilidades con aprendizajes significativos”, indicó.

También reconoció a los integrantes del área, pues consideró que su profesionalismo y compromiso institucional contribuyeron al cumplimiento de las atribuciones encomendadas a la Secretaría Ejecutiva del INE.

SPB