Política

Claudia Arlett Espino Renuncia a la Secretaría Ejecutiva del INE

A través de un escrito, manifestó su plena disposición para colaborar en las labores de transición correspondientes

Claudia Arlett Espino. Foto: INEClaudia Arlett Espino. Foto: INE

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