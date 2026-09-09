Sheinbaum Asegura que se Va a Terminar la Línea 12 del Metro CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la Línea 12 del Metro capitalino tiene un recurso en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) para poder terminarla.

“Es el Fondo de Infraestructura (Fonadin), hay recursos para terminar la Línea 12, es una obra que tiene muchos años; inició con Peña Nieto y no pudo avanzar mucho más en el periodo del presidente López Obrador”, indicó la mandataria durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Explicó que la Línea 12 está al poniente de la capital del país, de Mixcoac hasta Observatorio, y que se ha tardado mucho porque "es un túnel que va por abajo".

“Resulta que en la alcaldía Álvaro Obregón hay muchos rellenos porque en algún momento fueron rellenos de cascajo, entonces, imagínense hacer un túnel en un relleno que es muy vulnerable, la excavación casi se tardaba un centímetro por mes en hacer ese túnel”, dijo.

La titular del Ejecutivo Federal señaló que el túnel ya está y que "todo está bajo control, no hay problema con viviendas, y ahora viene todo lo demás, se hicieron mediciones".

“La Línea 12 la vamos a terminar; el recurso está en el Fondo de Infraestructura”, puntualizó la presidenta Sheinbaum.

Con información de N+