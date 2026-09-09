Política

Sheinbaum Asegura que se Va a Terminar la Línea 12 del Metro CDMX

La Presidenta explicó qué provocó los retrasos de la obra en el poniente de la capital del país

Línea 12 del MetroLínea 12 del Metro. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La presidenta Sheinbaum confirma que la Línea 12 del Metro CDMX se finalizará. Conoce los obstáculos que han retrasado esta importante obra en la ciudad.

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