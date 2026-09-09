Ciencia y Tecnología

‘IA Podría Matarnos a Todos al Final de la Década’: Ingeniero que Renunció a Anthropic

Jacob Coxon consideró que la empresa, así como OpenAI, juegan "con nuestras vidas" y no actúan “con responsabilidad”

Logotipo de Anthropic y una mano robótica en ilustración tomada el 5 de junio de 2026. Foto: Reuters | ArchivoLogotipo de Anthropic y una mano robótica en ilustración tomada el 5 de junio de 2026. Foto: Reuters | Archivo

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