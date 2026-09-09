Sociedad

Manifestación en Fiscalía de Puebla por Personas Encarceladas Injustamente

Familiares de víctimas de sentencias no merecidas y señalamientos sin fundamento se reunieron para protestarse en el Día Internacional contra las Denuncias Falsas

Manifestación en FGE Puebla por personas arrestadas injustamente.Manifestación en Fiscalía General del Estado de Puebla. Foto: Facebook Rey Angel Bravo Bautista

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Manifestación pacífica en Puebla por el Día Internacional contra las Denuncias Falsas. Familiares exigen imparcialidad y justicia.

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