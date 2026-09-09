Manifestación en Fiscalía de Puebla por Personas Encarceladas Injustamente

Integrantes de la Alianza Internacional contra las Denuncias Falsas se manifestaron pacíficamente a las afueras de la Fiscalía General del Estado de Puebla en busca de justicia para las víctimas quienes están privadas de la libertad injustificadamente.

Familiares de personas que, aseguran, han sido víctimas de falsos señalamientos y sentencias injustas exigieron imparcialidad y una revisión adecuada de cada caso por parte de las autoridades.

Los manifestantes señalaron que existen personas privadas de la libertad de manera injustificada, por lo que pidieron a la fiscalía poblana actuar con sensibilidad, empatía y apego a derecho.

Noemí Vázquez contó para N+ el caso de su hijo José Miguel Cera Vázquez quien desde hace dos años permanece en prisión, esto mencionó: "El 11 de octubre de hace dos años fue detenido en la colonia del Valle por la FIDAI, él fue sembrado tres calles antes de donde se realizó un cateo(...) lo sentenciaron a cinco años".

A la protesta también se sumaron integrantes de la organización Infancia Sin Barreras, quienes cuestionaron la actuación de jueces en distintos procesos y pidieron que las denuncias sean investigadas a fondo antes de emitir resoluciones que afecten a las familias.

Tal es el caso del doctor Erick 'N' quien a pesar de tener la guardia y cuidado de sus hijas, fue vinculado a proceso por delitos de sustracción de menores, violencia familiar y violencia vicaria; Su tía Carmen Larios mencionó lo siguiente respecto al caso "Se fabricaron carpetas a pesar de que los abuelos tienen la guardia y cuidado, y también el papá, desestimaron todas las pruebas de ellos y por corrupción sobornos, influencias desestimaron todo y los metieron a la cárcel.

La familiar aseguró que a pesar de que los abuelos presentaron documentos ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y comprobaron que las niñas nunca estuvieron desaparecidas, desestimaron esas pruebas.

Luego de reunirse en la Fiscalía General del Estado (FGE) se realizará una marcha hacia el zócalo de la ciudad de Puebla por lo que se recomienda a automovilistas a extremar precauciones y considerar posible carga vehicular en el Boulevard Héroes del 5 de Mayo.

Con información de Genaro Zepeda

MCS