Localizan al Niño de Dos Años que Fue Arrebatado de los Brazos de su Madre en Puebla

Después de varias horas de la sustracción de un menor de edad en el municipio de Coronango en Puebla, se confirmó la localización sano y salvo del niño Dastan Chavarría Martínez, en el estado de Tlaxcala.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó que el menor de edad fue entregado a las autoridades, luego de que fue arrebatado de los brazos de su madre por dos hombres que se lo llevaron por la fuerza a bordo de un automóvil.

El 8 de septiembre de 2026, el niño salió en compañía de su madre a una tienda en la colonia Misiones de San Francisco, cuando dos hombres a bordo de un vehículo lo sustrajeron por la fuerza.

La Fiscalía de Puebla recibió la denuncia, a través de Unidad Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión (FEISE), se inició la investigación y se solicitó la colaboración de autoridades de Tlaxcala.

Las autoridades de ambos estados tenían información relacionada con el posible lugar donde podría encontrarse el niño, por lo que en coordinación con la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tlaxcala, se realizaron acciones de búsqueda.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), en coordinación con autoridades del estado de Tlaxcala, localizó con vida a un niño de dos años de edad, reportado como víctima de sustracción de menor en el municipio de Coronango. #FiscalíaInforma https://t.co/YViMtFLOR7 pic.twitter.com/h5k5TCZo1u — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 9, 2026

El rastreo del menor de edad permitió su localización en la localidad de Santa María Acuitlapilco en Tlaxcala, donde fue entregado a las autoridades.

La Fiscalía General del Estado de Puebla continuará con las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, priorizando la protección del niño y el respeto a sus derechos.

Con información de N+

JAPR