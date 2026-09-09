Desaparecidos

Localizan al Niño de Dos Años que Fue Arrebatado de los Brazos de su Madre en Puebla

Después de más de 24 horas desaparecido, el niño Dastan fue rastreado y entregado a las autoridades sano y salvo.

El menor de edad fue localizado en Santa María Acuitlapilco.El menor de edad fue localizado en Santa María Acuitlapilco. Foto: FGE Puebla

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El niño Dastan, secuestrado en Coronango, Puebla, ha sido encontrado en Tlaxcala. La colaboración entre autoridades fue clave para su rescate.

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