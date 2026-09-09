Desaparecidos

Madre Exige Justicia: Incifo Donó el Cuerpo de su Hijo sin Informarle

Laura Cabañas asegura que acudía mes con mes a preguntar por su hijo, pero nunca le informaron que su cuerpo había llegado al INCIFO.

Familias exigen justicia por irregularidades en el INCIFO.Familias exigen justicia por irregularidades en el INCIFO. Foto: Cuartoscuro

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La familia supo alrededor de diez meses después que el cuerpo de Julio César Cervantes había sido donado a una escuela de medicina

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