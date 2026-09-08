Suman tres Personas Muertas Durante Festival Burning Man 2026

La oficina del sheriff del condado de Pershing confirmó una tercera persona muerta registrada durante el Festival Burning Man 2026, que se celebra en Black Rock City, Nevada, en Estados Unidos.

Las autoridades informaron que el asistente falleció mientras era trasladado a un hospital en Reno, sin dar más detalles sobre las circunstancias, informó TMZ.

Durante el festival, que se extendió del 30 de agosto al 7 de septiembre de 2026, se registraron tres muertes.

La primera víctima fue Sampson Tshombe, declarado muerto en el festival el 3 de septiembre luego de sufrir una enfermedad repentina; se le aplicaron maniobras de reanimación antes de ser trasladado al centro de atención médica del festival, donde finalmente fue declarado muerto.

El sábado 5 de septiembre, el despacho de emergencias fue notificado de una posible segunda muerte. Al llegar al lugar, los oficiales confirmaron que un hombre identificado como Craig Mann había sido encontrado sin vida en su tráiler.

La oficina del médico forense está realizando las autopsias correspondientes a Tshombe y Mann.

El sheriff del condado de Pershing, Jerry Allen, señaló que el festival registra en promedio solo una muerte por año, por lo que la cifra de este año fue calificada como un hecho poco habitual en la historia del evento.