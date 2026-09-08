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Suman tres Personas Muertas Durante Festival Burning Man 2026

Tres personas perdieron la vida durante el Festival Burning Man 2026, que se celebra en Nevada, una cifra alta y poco habitual en la historia del evento, según el sheriff del condado de Pershing.

Burning-Man-2026-tres-muertos-festivalFoto: Reuters

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Burning Man 2026 en Nevada registra tres muertes, un hecho inusual en su historia. ¿Qué pasó en Black Rock City? Infórmate aquí.

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