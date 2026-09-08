Javier Bardem y Penélope Cruz Encienden Venecia con 'Bunker'

Javier Bardem y Penélope Cruz presentaron este martes en el Festival de Cine de Venecia 'Bunker', el thriller psicológico de Florian Zeller que los reúne en pantalla por primera vez en cinco años.

Los actores no se guardaron nada, pues hablaron de matrimonio, de política y de cómo convive su relación con los proyectos profesionales.

En 'Bunker', Bardem y Cruz interpretan a Miguel y Sofía, un matrimonio de 17 años que se quiebra cuando él acepta un proyecto moralmente cuestionable: construir un búnker de supervivencia para un multimillonario tecnológico convencido de que el fin del mundo está cerca.

Es la novena vez que la pareja comparte pantalla desde que se conocieron en el rodaje de Jamón, jamón, pero, según explicó Cruz en rueda de prensa, trabajar juntos no es algo que hagan muy a menudo.

"Surge de manera natural y es algo que hacemos como cada cinco años", puntualizó.

Los periodistas cuestionaron tanto a Bardem como a Cruz, en rueda de prensa, si sus desacuerdos de pareja se traspasan al trabajo; Bardem respondió entre risas: "Nunca". Cruz no se quedó atrás: "Nos conocemos desde hace más de 30 años; imagínate que nunca hubiéramos discutido". Eso sí, aclaró que las discusiones jamás son por motivos laborales.

Más allá del humor, la pareja también abordó su activismo político, incluido su apoyo abierto a Palestina. A la pregunta sobre por qué siguen hablando abiertamente de sus posturas, Bardem defendió el derecho de cualquier persona, "un artista, un taxista, un fontanero", a expresar lo que considera importante, aunque reconoció que él cuenta con más recursos para hacerlo por su exposición pública.