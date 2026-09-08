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Javier Bardem y Penélope Cruz Encienden Venecia con 'Bunker'

Penélope Cruz y Javier Bardem abordan matrimonio, política y el equilibrio entre lo personal y profesional en la presentación de su nueva película 'Bunker'.

penelope-cruz-javier-bardem-festival-venecia-bunkerFoto: Getty Images

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Javier Bardem y Penélope Cruz deslumbran en Venecia con 'Bunker'. La pareja aborda matrimonio, política y el equilibrio entre lo personal y profesional. Descubre más sobre su nueva película.

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