Aguacate, el ‘Oro Verde’ de México con Nutrientes Esenciales que Combaten el Colesterol Malo

El aguacate es un ingrediente estrella de la gastronomía mexicana, de textura suave y cremosa y sabor inconfundible, que se ha convertido en uno de los alimentos más valorados en el mundo no solo por su versatilidad culinaria, sino también por sus beneficios a la salud, indicaron expertos.

Según información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no solo su pulpa contiene nutrientes esenciales, sino que su semilla también se ha convertido en un prometedor objeto de estudio.

El aguacate proviene del árbol Persea americana y México es su principal productor a nivel mundial.

“Contiene grasas saludables, especialmente ácidos grasos monoinsaturados, que son beneficiosos para el corazón. Además, es rico en fibra, vitaminas (E, K, C, B5, B6 y ácido fólico), y minerales (como potasio y magnesio). Estos componentes contribuyen a una dieta equilibrada y a la promoción de la salud general”, expuso por su parte la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

La UNAM consideró que incluir aguacate en la alimentación puede favorecer la salud cardiovascular y ayudar a disminuir el estrés oxidativo, un proceso relacionado con el envejecimiento celular y diversas enfermedades.

A través de Universum, Museo de las Ciencias, la Máxima Casa de Estudios detalló que entre el 10% y el 30% de su pulpa está formada por grasas saludables, principalmente ácido oleico, además de fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes naturales.

Mientras que “la semilla contiene un alto contenido de fibra y compuestos fenólicos, que la convierte en un objeto de estudio para desarrollar antioxidantes, colorantes naturales, espesantes e incluso sustancias con actividad antimicrobiana”.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) también destacó los beneficios de este fruto; respecto a la salud cardiovascular, indicó que sus grasas monoinsaturadas ayudan a reducir el colesterol malo (LDL) y a elevar el bueno (HDL) para evitar su acumulación en los vasos sanguíneos.

De igual manera, resaltó su acción antioxidante, ya que la vitamina E disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares y degenerativas.

Además, su alto contenido de fibra y agua favorecen el tránsito intestinal y previenen el estreñimiento, lo cual ayuda a la salud digestiva.

También controla la presión arterial: su bajo contenido en sodio y alto en magnesio y potasio se convierte en adecuado para las personas con hipertensión arterial.

“El consumo de aguacate puede ser beneficioso en todas las etapas de la vida”, puntualizó la Profeco.

SPB