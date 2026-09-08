Salud

Aguacate, el ‘Oro Verde’ de México con Nutrientes Esenciales que Combaten el Colesterol Malo

Expertos destacan que incluir este fruto en la alimentación puede favorecer ampliamente la salud

Venta de aguacate en el Mercado de la Merced en julio 2024. Foto: Cuartoscuro | ArchivoVenta de aguacate en el Mercado de la Merced en julio 2024. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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