Escuelas Refuerzan Medidas Preventivas Ante Incremento de Casos COVID-19 en Matamoros

Ante el ligero incremento de casos de COVID-19 registrado en Matamoros, algunas instituciones educativas han comenzado a reforzar las medidas preventivas para reducir el riesgo de contagios entre estudiantes y personal docente.

Una de ellas es la Escuela Secundaria General Número 1, que solicitó a su comunidad estudiantil utilizar cubrebocas a partir de este miércoles, como parte de las acciones implementadas ante el reciente comportamiento de los contagios.

Además, se recordó la importancia de mantener una sana distancia, realizar el lavado frecuente de manos y atender otras medidas de higiene. Las autoridades escolares exhortaron a la comunidad educativa a mantener estas recomendaciones para contribuir a un regreso seguro a las aulas.

“Hemos visto un leve incremento aquí. Se reporta un incremento más grande en Estados Unidos; sin embargo, las labores de contención son esas: mantener la sana distancia y realizar un lavado continuo de manos”, Antonio Alfaro, Secretario de Salud Municipal

Ante la posibilidad de una mayor dispersión del virus, particularmente en espacios escolares debido a la concentración de alumnos, se informó que serán reforzadas las acciones preventivas en coordinación con las autoridades educativas y la Tercera Jurisdicción Sanitaria.