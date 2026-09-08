Salud

Escuelas Refuerzan Medidas Preventivas Ante Incremento de Casos COVID-19 en Matamoros

Una de ellas es la Escuela Secundaria General Número 1, que solicitó a su comunidad estudiantil utilizar cubrebocas a partir de este miércoles

Escuelas Refuerzan Medidas Preventivas Ante Incremento de Casos COVID-19 en MatamorosEscuelas Refuerzan Medidas Preventivas Ante Incremento de Casos COVID-19 en Matamoros. Foto: N+

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Con casos de COVID-19 en alza, la Secundaria General Número 1 de Matamoros refuerza medidas: cubrebocas y distanciamiento.

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