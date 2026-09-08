CONDUSEF Alerta por Fraudes en Tarjetas y Créditos Personales en Matamoros

El encargado del módulo de la CONDUSEF en Matamoros, Eduardo Aguilar Mejía, alertó sobre un incremento en los fraudes relacionados con tarjetas de débito, crédito y créditos personales, una situación que afecta principalmente a personas pensionadas y adultos mayores.

Señaló que los delincuentes emplean distintos métodos para obtener información bancaria y posteriormente realizar movimientos no autorizados en las cuentas de sus víctimas.

Aguilar Mejía explicó que entre las modalidades detectadas se encuentran retiros de dinero, transferencias indebidas e incluso la contratación de créditos sin el consentimiento de los afectados.

Agregó que también se han presentado casos relacionados con técnicas de hackeo dirigidas a plataformas bancarias, lo que incrementa el riesgo para los usuarios de servicios financieros.

El funcionario destacó que los adultos mayores pueden enfrentar mayores riesgos al acudir a cajeros automáticos debido a problemas de visión, audición o movilidad, circunstancias que pueden ser aprovechadas por personas malintencionadas.

Finalmente, recordó que quienes sean víctimas de algún fraude pueden acudir a la CONDUSEF para iniciar una reclamación y buscar la recuperación de sus recursos, aunque en algunos casos puede ser necesario continuar el proceso por la vía judicial.