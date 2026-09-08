Seguridad

CONDUSEF Alerta por Fraudes en Tarjetas y Créditos Personales en Matamoros

Entre las modalidades detectadas se encuentran retiros de dinero, transferencias indebidas e incluso la contratación de créditos sin el consentimiento de los afectados

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CONDUSEF advierte sobre fraudes bancarios en Matamoros: retiros y créditos sin autorización. Especial cuidado para pensionados.

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CONDUSEF Alerta por Fraudes en Tarjetas en Matamoros