Localizan Cuerpo de Hombre en Avanzado Estado de Descomposición en Hermosillo

La falta de comunicación durante varios días llevó a familiares a acudir a una vivienda de la colonia San Luis, a buscar a un hombre de 55 años de edad, quien fue encontrado sin vida y cuyo cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.



El hallazgo se registró alrededor de las 5:00 de la tarde del lunes, en un domicilio situado en el cruce del callejón Uno y callejón Dos, con avenida Las Águilas, al oriente de Hermosillo.



Luego del reporte, elementos de la Policía Municipal pidieron apoyo de Bomberos de Hermosillo para realizar un acceso forzado, debido a que el inmueble se encontraba cerrado, localizando en el interior al hombre en avanzado estado de descomposición.



Al lugar también arribó personal de Servicios Periciales para el procesamiento de la zona, así como del Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo y realizar la necropsia de ley para determinar las causas exactas de la muerte.