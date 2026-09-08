Seguridad

Localizan Cuerpo de Hombre en Avanzado Estado de Descomposición en Hermosillo

Luego de tener días incomunicado, familiares del masculino lo encontraron dentro de su vivienda en la colonia San Luis, al oriente de la capital de Sonora

Localizan Cuerpo de Hombre en Avanzado Estado de Descomposición en HermosilloLocalizan Cuerpo de Hombre en Avanzado Estado de Descomposición en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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