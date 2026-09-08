Abogado de Lindsay Clancy Pide Indulto a Donald Trump después de Juicio Anulado

Kevin Reddington, abogado de Lindsay Clancy, pidió al presidente Donald Trump un indulto. La mujer acusada del asesinato de sus tres hijos se encuentra en un limbo jurídico después de la anulación del juicio, la semana pasada.

El desacuerdo de un solo miembro del jurado hizo imposible que se alcanzara un veredicto unánime, lo que obligó al juez a declarar nulo el proceso. En medio de esta coyuntura, Reddington instó al presidente a que otorgue un indulto a su cliente. Durante una aparición en el programa Good Morning America, el abogado señaló:

“Señor presidente, tendría esperanza de que considere a esta joven, el tipo de persona que es, lo que ha pasado, y que considere un indulto”.

En este momento, el caso está en manos de la Fiscalía y de la defensa. Las dos opciones disponibles implican celebrar un nuevo juicio o negociar un acuerdo de culpabilidad.

Ante la petición de Reddington, la Casa Blanca aclaró a los medios que los indultos presidenciales solo pueden otorgarse a sentenciados con condenas federales, por lo que no tienen jurisdicción en el caso de Linsay Clancy, juzgado por el estado de Massachusetts.

En declaraciones al medio WBZ, el abogado de Clancy afirmó que su objetivo era “buscar ayuda de Trump”, aunque se trate de un caso estatal y no federal. Además, Kevin Reddington sugirió que la intervención de Donald Trump puede influir en el fiscal encargado, Tim Cruz, que pertenece al Partido Republicano.

La defensa de la exenfermera inicialmente señaló que confiaba en que se alcanzara un acuerdo entre la defensa y la Fiscalía. No obstante, Reddington ha reculado en su posición original y ha señalado que su cliente “no merece la cárcel, porque estaba enferma” cuando mató a sus tres hijos.

Lindsay Clancy, de 36 años, fue acusada de estrangular a sus hijos. Después intentó quitarse la vida arrojándose desde un segundo piso. La defensa ha señalado que la exenfermera padecía una psicosis posparto y que en varias ocasiones pidió que se modificara su medicación psiquiátrica.

Trump se pronunció la semana pasada sobre el juicio. El mandatario calificó la situación como una “horrible tragedia” y aseguró que Clancy “pagaría un precio muy alto”.

Con información de EFE