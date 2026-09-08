Internacional

Abogado de Lindsay Clancy Pide Indulto a Donald Trump después de Juicio Anulado

Se declaró nulo el juicio ante la incapacidad del jurado para llegar a un veredicto unánime

Lindsay Clancy y su abogadoAbogado de Lindsay Clancy pide indulto a Trump. Foto: Reuters

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