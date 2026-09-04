Juicio de Lindsay Clancy: Momentos Clave del Caso que No ha Alcanzado un Veredicto

El juez federal William Sullivan declaró nulo el juicio contra Lindsay Clancy. La exenfermera fue acusada de matar a sus tres hijos pequeños en Massachusetts en 2023 tras sufrir una psicosis posparto.

La decisión del juez se debe a la falta de un veredicto unánime por parte del jurado y tras no prosperar una apelación de emergencia de la defensa.

Después de que el jurado informara por tercera que no había alcanzado un veredicto unánime, el juez del Tribunal Superior de Plymouth, Massachusetts, declaró nulo el proceso.

Previamente, la defensa intentó evitar el juicio nulo mediante una apelación de emergencia ante la Corte Suprema Judicial de Massachusetts. En ella se alegó que un miembros del jurado no estaba siguiendo las instrucciones del juez y estaba obstaculizando un acuerdo unánime.

Lindsay Clancy no fue absuelta de los cargos en su contra. La Fiscalía puede pedir un nuevo juicio por el asesinato de sus tres hijos.

Entre sus opciones, la Fiscalía también puede optar no seguir con el proceso judicial. En su lugar podría llegar a un acuerdo con la defensa que incluya una declaración de culpabilidad pero por cargos menos graves.

El jurado no solo podía declarar a Clancy culpable; también podía definir si era culpable de asesinato en primer o segundo grado. Otra opción era declararla culpable de homicidio involuntario.

Otras dos opciones eran declararla no culpable o determinar que no era penalmente responsable debido a los problemas de salud mental que argumentó la defensa.

No obstante, al no alcanzarse un veredicto unánime estas opciones han quedado anuladas. Por el momento, Lindsay Clancy permanecerá internada en el centro psiquiátrico donde se encuentra desde 2023.

Donald Trump se pronunció sobre el caso. Desde la Oficina Oval, el presidente advirtió calificó como “una vergüenza" el caso. Y añadió:

“Ella hizo una cosa horrible, horrible. No puede ser peor”.

El presidente de Estados Unidos asumió que habrá un segundo juicio y lanzó una advertencia a Lindsay Clancy:

“Pero descubrirás cuál es el precio a pagar”.

Con información de EFE