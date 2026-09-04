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Hallan sin Vida a Farath Coronel, Creador de Contenido Conocido como 'Brujo Mexicano' en Edomex

El cuerpo fue localizado en su domicilio, después de que una llamada de auxilio alertara sobre una persona lesionada

farath-coronel-brujo-mexicano-muerto-cuautitlan-izcalliFoto: Instagram Farath Coronel

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Farath Coronel fue encontrado muerto en el Estado de México. Un caso que revive un ataque previo en 2022.

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Muere Farath Coronel: Hallan Muerto al 'Brujo Mexicano' en el Edomex y Esto Sabemos al Respecto