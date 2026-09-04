Hallan sin Vida a Farath Coronel, Creador de Contenido Conocido como 'Brujo Mexicano' en Edomex

Farath Coronel, creador de contenido conocido como " Brujo Mexicano" fue localizado sin vida la madrugada de este viernes 4 de septiembre 2026, en la colonia Bosques del Lago, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

De acuerdo con la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli, la policía municipal atendió un llamado de auxilio donde se reportó a una persona lesionada, presuntamente, por un arma de fuego.

Elementos de seguridad del Sector 5 acudieron al lugar, tras pedir los servicios de emergencia se determinó que Coronel ya no contaba con signos vitales. La zona quedó bajo resguardo de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Se trata del segundo incidente violento que enfrentaba el influencer, luego de que sufriera un ataque en 2022.

Su nombre real era Víctor Manuel Sixtos Vázquez, tenía 41 años y se dedicaba al esoterismo, el tarot y la numerología. También era conocido como “La Diabla”.

Saltó a la fama en 2020, luego de participar en programas de televisión.

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