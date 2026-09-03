Óscar Adrián N: Él Es el Influencer Detenido en Jalisco por Presunta Trata de Personas

Óscar Adrián "N", conocido en redes sociales como "Oscorp", fue detenido en Guadalajara por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas, en la modalidad de elaboración y almacenamiento de pornografía infantil.

La captura se concretó mediante una orden de aprehensión y un cateo simultáneo en la colonia 5 de Mayo.

¿Quién es Óscar Adrián "Oscorp" y a qué se dedicaba antes de su detención?

En sus plataformas, Óscar Adrián se presentaba como productor, promotor y coordinador de eventos, además de identificarse como influencer y youtuber.

Su cuenta de TikTok, bajo el nombre "Oscorp Oficial", acumulaba alrededor de 4 mil 350 seguidores y cerca de 339 mil "me gusta", donde también promocionaba colaboraciones con otras cuentas de contenido y mencionaba un vínculo con el canal de YouTube Badabun.

Hasta el momento, ninguna fuente oficial ni periodística ha confirmado públicamente la edad del detenido, por lo que ese dato permanece sin esclarecer.

De acuerdo con información de la Fiscalía del Estado de Jalisco, la detención se originó luego de que el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados alertara sobre cuentas y direcciones IP relacionadas con Óscar Adrián, presuntamente utilizadas para almacenar pornografía infantil.

Esa notificación abrió una investigación que derivó en las órdenes judiciales para su detención y para el cateo de su domicilio.

El operativo estuvo a cargo de elementos de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, quienes realizaron el cateo en un domicilio de la colonia 5 de Mayo.

Durante la diligencia fueron asegurados teléfonos celulares, chips telefónicos, tarjetas de memoria, memorias USB y computadoras, además de un chaleco balístico, insignias policiacas e identificaciones a nombre del detenido correspondientes a un supuesto ministerio internacional de Derechos Humanos.

El fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, explicó en rueda de prensa que, hasta el momento, la investigación cuenta con indicios de que Óscar Adrián visitaba sitios de internet para adquirir material de pornografía infantil, lo que ya configuraría un delito.

Sin embargo, precisó que las autoridades continuarán las indagatorias para determinar si el influencer participó también en la distribución de ese material o en otros delitos que afecten a niñas, niños y adolescentes.

Después de su arresto, Óscar Adrián "N" quedó a disposición del juez de control que había solicitado su captura, quien será el encargado de definir su situación legal en los próximos días.

La Fiscalía de Jalisco recordó que este no es el único caso de este tipo que atiende la dependencia. En agosto pasado, una mujer identificada como Eva Isabel "N" fue vinculada a proceso y enviada a prisión preventiva oficiosa por almacenar pornografía infantil en Guadalajara, tras una alerta similar detectada a través de la plataforma CyberTipline, también operada por el NCMEC.