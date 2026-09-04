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Beyoncé Rinde Homenaje a Selena Quintanilla y Celia Cruz en Nueva Versión de 'B'Day'

Justo en su cumpleaños, la cantante sorprendió a sus fans; desde un dueto con Maluma hasta con Selena Quintanilla. Conoce los detalles.

Beyoncé rinde tributo a dos leyendas de la música latina: Selena Quintanilla y Celia Cruz.Foto: Getty Images

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¡Sorpresa! Beyoncé lanza la edición 20 aniversario de B'Day con duetos en español junto a Selena Quintanilla y Maluma. Un tributo a las leyendas latinas que no te puedes perder.

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