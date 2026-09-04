Beyoncé Rinde Homenaje a Selena Quintanilla y Celia Cruz en Nueva Versión de 'B'Day'

La cantante estadounidense Beyoncé lanzó este 3 de septiembre la edición de 20 aniversario de B'Day, su segundo álbum de estudio, y sorprendió a todos con dos colaboraciones inéditas en español que rinden tributo a dos leyendas de la música latina: Selena Quintanilla y Celia Cruz.

El relanzamiento coincide con el cumpleaños número 45 de la propia Beyoncé.

Entre las adiciones más celebradas de esta reedición está "Irreemplazable (Como La Flor)", una versión en español de "Irreplaceable" que incorpora voces previamente grabadas de Selena Quintanilla.

De acuerdo con Variety, el patrimonio de la "Reina del Tex-Mex", que rara vez autoriza el uso de su música desde su fallecimiento en 1995, dio su aprobación para este dueto.

El comunicado citado por Variety describe el momento como el encuentro de "dos mujeres de Texas" y "dos voces inconfundibles e irreemplazables que rompieron y siguen rompiendo barreras".

Beyoncé, que nació en Houston, ha señalado que creció escuchando a Selena en la radio y que la tejana fue una de sus principales influencias para grabar "Irreemplazable", su EP en español de 2007.

La otra gran sorpresa en español es "Cuerpo tumbao (Get Me Bodied)", primera colaboración de Beyoncé con el cantante colombiano Maluma.

El tema retoma un sample de "La Negra Tiene Tumbao", de Celia Cruz, en un guiño directo a la cantante cubana.

Beyoncé ha expresado admiración por el orgullo que Cruz mostró siempre hacia su cultura afrodescendiente.

La versión de lujo del 20 aniversario de "B'Day" trae más sorpresas. Originalmente lanzado el 1 de septiembre de 2006, llega esta vez con 27 pistas e incluye, además de los duetos en español, temas inéditos como "Morning Dew (Donk)", "Can I Watch You" (con Pharrell), "My First Time", "Lost Yo Mind", "Creole" y "Back Up". La edición en vinilo de lujo viene acompañada de un libreto conmemorativo de 60 páginas.