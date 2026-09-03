Entretenimiento

Ella Era Aleyda Romero, Empleada de 21 Años que Fue Asesinada junto a Músico de Camilo Séptimo

Aleyda Romero, de 21 años, cuidaba a los hijos de Jonathan Meléndez. Su familia la despidió en Chalco y exige justicia tras el multihomicidio en Atizapán

quien-era-aleyda-romero-empleada-tecladista-camilo-septimo-asesinada-junto-familiaFoto: Cuartoscuro

Destacado

Aleyda Romero, de 21 años, fue asesinada junto a la familia Meléndez en Atizapán. Su familia exige justicia mientras la comunidad la despide con dolor. Conoce su historia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+