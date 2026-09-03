Economía

Volkswagen Despedirá a 50 Mil Trabajadores como Parte de su 'Plan de Futuro'

La automotriz alemana hará la mayor reestructuración jamás realizada en la industria del ramo

Técnicos trabajan en la línea de producción de modelos de coches eléctricos del Grupo Volkswagen. Foto: ReutersTécnicos trabajan en la línea de producción de modelos de coches eléctricos del Grupo Volkswagen. Foto: Reuters
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