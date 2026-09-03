Volkswagen Despedirá a 50 Mil Trabajadores como Parte de su 'Plan de Futuro'

El consejo de supervisión de Volkswagen aprobó por unanimidad un ambicioso plan de transformación que contempla el recorte de unos 50 mil puestos de trabajo en todo el mundo, una cifra que incluye tanto a operarios de planta como a directivos de la compañía.

La dirección de la empresa y los sindicatos alcanzaron un acuerdo para recortar los miles de puestos de trabajo en todo el mundo de aquí a finales de la década.

Así, llegará a 100 mil el número de empleos que serán eliminados, en la mayor reestructuración jamás realizada en la industria automovilística mundial. Además, cuatro plantas de Volkswagen están en riesgo en Alemania: Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm.

El llamado "Plan de Futuro", presentado por el directorio y ratificado en una reunión del consejo de supervisión, busca convertir al Grupo Volkswagen y a sus distintas marcas en una operación más eficiente y competitiva de cara a los desafíos que se avecinan.

Así lo explicó la empresa en un comunicado, en el que reconoció que la creciente presión competitiva, los cambios en los patrones de demanda y la acelerada evolución tecnológica del sector obligaban a tomar medidas drásticas.

Según la compañía, era necesario un nuevo recorte fundamental de la plantilla a escala global para cumplir los objetivos de la iniciativa de transformación y blindar la competitividad del grupo en los próximos años.

Sin embargo, Volkswagen no reveló el calendario de la reducción ni cómo se repartirán los recortes entre sus distintas marcas y regiones.

AMP