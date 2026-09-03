Muere Hombre Electrocutado en Ejido de Piedras Negras, Coahuila

Una persona perdió la vida mientras realizaba trabajos de electricidad en un domicilio ubicado en el cruce del Callejón del Olvido y la calle Benito Juárez, en el ejido Piedras Negras.

El fallecido fue identificado como Antonio Flores. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba realizando labores relacionadas con la instalación eléctrica cuando ocurrió el accidente. Personas que se encontraban en el lugar solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia para tratar de auxiliarlo.

Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato al domicilio, pero a su llegada localizaron al hombre inconsciente y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Tras confirmarse el fallecimiento, elementos de la Fiscalía General del Estado se trasladaron hasta el sitio para tomar conocimiento de los hechos y llevar a cabo las diligencias correspondientes. Posteriormente, se ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo para la necropsia de ley.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Muere Hombre al Sufrir Descarga Eléctrica en Piedras Negras, Coahuila

Personal de la CFE realizó la suspensión del suministro eléctrico en el sector con el objetivo de permitir que los cuerpos de emergencia y las autoridades efectuaran las maniobras de recuperación del cuerpo de manera segura. Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el accidente.