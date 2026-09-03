Accidentes

Muere Hombre Electrocutado en Ejido de Piedras Negras, Coahuila

Personal de CFE realizó la suspensión de la luz para que las autoridades realizaran las diligencias correspndientes.

Muere Hombre Electrocutado en Ejido de Piedras Negras, CoahuilaAutoridades investigan las circunstancias del accidente. Foto: N+

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