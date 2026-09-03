Encuentran Cuerpo de Hombre a un Costado de la Carretera Saltillo-Monclova

El cuerpo de un hombre, aparentemente en avanzado estado de descomposición, fue localizado a un costado de la carretera libre Saltillo-Monclova, a la altura del kilómetro 9, en el municipio de Ramos Arizpe.

El hallazgo se registró cerca de una empresa y de la capilla de San Judas. El hombre se encontraba entre la hierba seca, aproximadamente a seis metros de distancia de la carretera, por lo que fue necesaria la intervención de las autoridades para acordonar el área.

Junto al cuerpo fueron localizadas algunas piezas que aparentemente pertenecían a un vehículo, situación por la que no se descarta que el hombre pudiera haber sido atropellado. Sin embargo, serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Elementos de seguridad y personal de la Fiscalía acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado para la práctica de los estudios periciales que permitan establecer la causa de muerte y, posteriormente, avanzar en su identificación.