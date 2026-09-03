Seguridad

Encuentran Cuerpo de Hombre a un Costado de la Carretera Saltillo-Monclova

El occiso se encontraba entre la hierba seca, aproximadamente a seis metros de distancia de la vialidad.

Encuentran Cuerpo de Hombre a un Costado de la Carretera Saltillo-MonclovaAutoridades acudieron al sitio para realizar las investigaciones correspondientes. Foto: Archivo N+

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