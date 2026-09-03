Movilización Policiaca en Academia Esparta por Casos de Maltrato en Jalisco

Elementos de la Policía de Sayula y de la Fiscalía de Jalisco, llevan a cabo una movilización al interior de la Academia Militarizada Esparta, después de denuncias por maltrato infantil.

La zona permanece acordonada mientras se realiza el operativo de las autoridades. Cabe recordar que ya suman ocho denuncias en las que señalan que esta escuela militarizada ha ejercido violencia física y psicológica contra menores de edad inscritos.

Cuatro de las ocho denuncias ya estaban judicializadas, mientras que el equipo de N+ Guadalajara documentó casos donde se refería sobre presuntos abusos, donde si los menores no obedecían, los golpeaban y les decían frases que denigraban su persona.

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También se documentó que cuando los padres de familiar acudían a la escuela militarizada para sacar a sus hijos, no se les permitía salir de ahí por supuestas cláusulas que ellos mismos habían firmado.

Cabe señalar que en la zona también se encuentran peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, por lo que se podrían asegurar indicios tras el desarrollo de la investigación de las autoridades.

Durante este operativo, permanece cerrada la circulación entre los cruces de Pedro Moreno y General Ávila Camacho.