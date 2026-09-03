Seguridad

Movilización Policiaca en Academia Esparta por Casos de Maltrato en Jalisco

La policía de Sayula y elementos de la Fiscalía del Estado realizan un operativo en esta escuela militarizada tras las denuncias de violencia física y psicológica contra menores

Academia Militarizada EspartaRealizan una movilización policiaca en la Academia Militarizada Esparta, en Sayula. Foto: N+

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Operativo en Academia Esparta: denuncias de maltrato infantil llevan a la intervención de la policía y Fiscalía en Jalisco

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