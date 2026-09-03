Dan 140 Años de Prisión a Jorge 'N' por Secuestro Agravado en el Sur de Veracruz

Las autoridades dieron a conocer que a Jorge Luis 'N' se le dictó una sentencia de 140 años de prisión tras acreditarse su responsabilidad penal en el delito de secuestro agravado en la zona sur de la entidad veracruzana.

Esto con base en lo sustentado durante el proceso penal J-67/2025. De acuerdo con la información emitida por las autoridades, los hechos se registraron en 2023, cuando la víctima circulaba a bordo de su vehículo.

Posteriormente, a la altura de un camino que comunica con las localidades de Soteapan y Mecayapan, fue privada de su libertad por sujetos armados, quienes posteriormente exigieron a sus familiares el pago de un rescate.

El 23 de agosto del mismo año, Jorge Luis 'N' fue detenido mediante un operativo policial que se llevó a cabo en la localidad El Chapopote en Chinameca cuando recibió el dinero por el concepto de pago de rescate de la víctima.