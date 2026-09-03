Seguridad

Dan 140 Años de Prisión a Jorge 'N' por Secuestro Agravado en el Sur de Veracruz

Un hombre fue sentenciado por la privación ilegal de la libertad contra una persona. Fue detenido cuando recibió el dinero del rescate.

Dan 140 Años de Prisión a Jorge 'N' por Secuestro Agravado en el Sur de VeracruzEl hoy sentenciado fue detenido durante un operativo al sur del estado. Foto: FGE

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

140 años de cárcel para Jorge Luis 'N' por secuestro agravado en el sur de Veracruz. Capturado al recibir el rescate.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+