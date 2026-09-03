Muere Adolescente de 15 Años por Rickettsiosis en San Pedro, Coahuila

La Fiscalía General de Coahuila, Delegación Laguna II, informó que un menor de 15 años perdió la vida a causa de complicaciones derivadas de rickettsiosis, enfermedad que presuntamente habría contraído tras la picadura de una garrapata en el municipio de San Pedro.

Iván García, delegado de la Fiscalía, informó que el menor falleció en el Hospital General de San Pedro, luego de presentar diversas complicaciones de salud, entre ellas vómito, diarrea, dolor de huesos y fiebre.

Debido al deterioro de su estado de salud, el menor sufrió convulsiones mientras se encontraba en su domicilio, por lo que sus familiares solicitaron ayuda y fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

A su llegada al nosocomio, recibió atención médica y se le realizaron diversos estudios, cuyos resultados dieron positivo a rickettsiosis. Pese a los esfuerzos del personal médico, su estado de salud se complicó y finalmente perdió la vida. El delegado de la Fiscalía detalló que un choque séptico fue establecido como la causa del fallecimiento del menor.

Por el momento, las autoridades mantienen las investigaciones para determinar dónde pudo haberse producido la picadura de la garrapata, ya sea en la zona donde residía el menor o durante alguno de sus posibles contactos con áreas de Durango, donde también pudo haber estado expuesto.