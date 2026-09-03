Salud

Muere Adolescente de 15 Años por Rickettsiosis en San Pedro, Coahuila

El menor sufrió vómito, diarrea, dolor de huesos y fiebre luego de haber sido picado por una garrapata.

Muere Adolescente de 15 Años por Rickettsiosis en San Pedro, CoahuilaEl adolescente fue trasladado al Hospital General de San Pedro tras convulsionar en su domicilio. Foto: N+

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Muere Menor por Complicaciones de Rickettsiosis en San Pedro