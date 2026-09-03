Mujer Embarazada Espera Días para Dar a Luz en IMSS Puebla y le Dan Alta Voluntaria

Presunta negligencia médica denunciaron familiares de una mujer embarazada quien permanecía internada en el Hospital de San Alejandro del IMSS, en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las acusaciones, la paciente ingresó hace dos días para dar a luz, sin embargo, aseguran que hasta el momento el personal médico optó por esperar un parto natural.

La preocupación aumentó tras lograr comunicarse por teléfono con su esposo. Entre llanto, pidió que acudieran por ella y según el testimonio de la familia, le dijo que ya no percibía movimientos del bebé.

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Ante esta situación, los familiares exigieron valoración médica inmediata insistiendo en considerar si es necesario practicar una cesárea.

Al respecto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) respondió ante la presunta negligencia contra la mujer embarazada.

Personal médico hizo las valoraciones necesarias a la paciente. Foto: IMSS Puebla

Se informó que el Hospital Regional Número 36 “Carmen Serdán Alatriste” cuenta con la infraestructura y personal capacitado para atender distintos grados de complejidad obstétrica y brindar supervisión permanente de los procesos.

En un comunicado explicaron que desde el ingreso al hospital recibió cuidados y vigilancia de acuerdo con la condición clínica. Con base en la valoración de la mujer, personal médico determinó que existían condiciones para continuar la atención mediante parto.

Posteriormente familiares solicitaron la alta voluntaria para continuar con el nacimiento fuera del instituto.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR