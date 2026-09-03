Salud

Mujer Embarazada Espera Días para Dar a Luz en IMSS Puebla y le Dan Alta Voluntaria

La familia se alarmó cuando la paciente dijo por teléfono que ya no percibía movimientos del bebé.

La familia señaló presunta negligencia por los tiempos de espera.La familia señaló presunta negligencia por los tiempos de espera. Foto: María Gabriela Pliego

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Mujer embarazada denuncia falta de atención tras días de espera para dar a luz. Familiares están preocupados por la salud del bebé.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+