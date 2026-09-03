Salud

Registran Incremento de Atenciones por Sobredosis de Drogas en Tijuana, BC

Especialistas advierten cambios en los efectos de algunas sustancias, llaman a actuar con rapidez

Registran Incremento de Atenciones por Sobredosis de Drogas en Tijuana, BCRegistran Incremento de Atenciones por Sobredosis de Drogas en Tijuana, BC | Foto: N+

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