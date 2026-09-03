Registran Incremento de Atenciones por Sobredosis de Drogas en Tijuana, BC

Aumentan en Tijuana las atenciones por sobredosis de drogas, principalmente entre personas en situación vulnerable, migrantes y deportados de Estados Unidos.

De acuerdo con Mark Rivera, Enfermero Táctico del Bordo, una organización dedicada a la atención de poblaciones vulnerables, durante el último años han atendido entre alrededor de 450 casos relacionados con sobredosis.

“En la Zona Norte se concentra la mayoría de estos casos, aunque también se han detectado en algunos otros puntos de Tijuana”, comentó.

Explicó que actualmente se han identificado diferentes tipos de intoxicaciones, particularmente por sustancias que se combinan con metanfetaminas y que pueden provocar convulsiones, alteraciones de conducta y pérdida del estado de conciencia.

Advirtió que reconocer una sobredosis y actuar durante los primeros minutos puede ser determinante, especialmente cuando la persona pierde la capacidad de respirar.

La organización también realiza recorridos para atender a personas que se encuentran en condiciones vulnerables en la vía pública, además de acciones de reducción de daños, comodistribución de preservativos.

Información Atenas Gómez

APG