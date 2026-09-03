Incendio Consume Dos Bodegas en la Central de Abastos de Tijuana, Baja California

Dos bodegas se incendiaron al interior de la Central de Abastos de Tijuana, ubicada sobre avenida Circunvalación Sur, en la colonia Los Álamos.

El reporte fue atendido la tarde de este miércoles 2 de septiembre por elementos de la Dirección de Bomberos de Tijuana, quienes trabajan en la zona para contener el fuego y posteriormente realizar las labores de extinción.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), hasta el momento se tienen confirmadas dos bodegas afectadas por el incendio y no se reportan personas lesionadas.

Elementos de Bomberos mantienen las labores para evitar que las llamas se propaguen hacia otras áreas del inmueble, mientras se monitorean de manera permanente las condiciones del siniestro.

Debido a la emergencia, personal de la Dirección de Policía y Tránsito Municipal implementó un operativo vial en los alrededores para facilitar el acceso y trabajo de las unidades de emergencia.

La SSPCM pidió a la ciudadanía evitar acercarse al lugar mientras continúan las labores y permitir el libre paso de los vehículos de emergencia y de los cuerpos de atención.

Hasta el momento, la autoridad no ha informado las causas que originaron el incendio ni la magnitud de los daños materiales.

APG