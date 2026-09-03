Accidentes

Incendio Consume Dos Bodegas en la Central de Abastos de Tijuana, Baja California

Bomberos trabajan para contener las llamas y evitar que se propaguen hacia otras áreas, no se reportan personas lesionadas

Incendio Consume Dos Bodegas en la Central de Abastos de Tijuana, Baja CaliforniaIncendio Consume Dos Bodegas en la Central de Abastos de Tijuana, Baja California | Foto: N+

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