Salud

Vacuna contra Influenza 2026 en México: Dónde Es Gratuita y Quiénes Deben Aplicarla Primero

Las vacunas son las mejor forma de prevenir contagios, así como evitar hospitalizaciones y muertes por este virus que se transmite por gotas de saliva

Vacunación. Dónde aplican la vacuna de la influenza gratis en México en 2026.Si aún no te has aplicado la vacuna de la influenza, conoce dónde la ponen gratis en México este 2026. Foto: Cuartoscuro.

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