Vacuna contra Influenza 2026 en México: Dónde Es Gratuita y Quiénes Deben Aplicarla Primero

La influenza se transmite de persona a persona a través de las gotitas de saliva que se expulsan al estornudar, toser, saludar de mano o beso a una persona enferma. Y las vacunas son la mejor forma de prevenirla o reducir el riesgo de complicaciones graves y evitar hospitalizaciones o muertes.

Ésta se elabora con partículas del virus de la influenza, y en el caso de los mayores de edad, la vacuna se aplica mediante una inyección intramuscular en el brazo izquierdo, mientras que a los menores de 18 meses se les inyecta en el muslo izquierdo.

En México la vacuna no tiene costo, es decir que la dosis se aplica de manera gratuita en los centros de salud del sector público, así como las clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de toda la república.

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De hecho, durante la temporada invernal el IMSS y el ISSSTE lanzan una campaña de vacunación para grupos vulnerables tales como menores de edad, embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad.

Dado que el virus muta constantemente, es recomendable colocar la vacuna de forma periódica. El Seguro Social recomienda aplicar de la siguiente manera según la edad del paciente:

Niños de 6 a 59 meses de edad: primero 2 dosis en un intervalo mínimo de 4 semanas entre cada una. Posteriormente una vez al año.

Niños y adolescentes de 5 a 18 años con factores de riesgo, así como niños de 5 a 8 años que no han recibido dos dosis de la vacuna, reciben dos dosis con un intervalo de un mes entre cada una. Posteriormente una vez al año.

Niños de 9 a 18 años reciben una dosis anualmente, hayan o no recibido la vacuna.

Personas de 60 años y más, una dosis cada año.

Personas de 19 a 59 años con factores de riesgo, una dosis cada año.

Para tenerlo más claro, los factores de riesgo que considera el IMSS son asma y enfermedades pulmonares crónicas; cardiopatías, inmunodeficiencias (infección por VIH), hemoglobinopatías (enfermedades en la sangre, como anemia), diabetes mellitus, problemas renales crónicos, obesidad y artritis, entre otros.

Ante las dudas que puedan existir entre las embarazadas, el Gobierno de México detalla que es importante que se vacunen toda vez que tienen hasta seis veces más riesgo de padecer complicaciones respiratorias por este virus.

Sin importar el trimestre en el que se encuentren, el biológico es seguro dado que no afecta al feto. Los anticuerpos que genera la paciente después de recibir la inmunización pasan a través de la placenta.