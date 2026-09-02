Familia Denuncia Presunta Negligencia Tras Caída de Bebé Prematuro en Ciudad Madero

Una familia denunció una posible negligencia médica en el Hospital Civil de Ciudad Madero, luego de que uno de dos bebés prematuros presuntamente se le cayera al médico al momento del nacimiento.

De acuerdo con el testimonio de Mariela Alvarado, abuela de los recién nacidos, su hija, Ángela Alvarado, ingresó al hospital el pasado 31 de agosto para dar a luz a sus gemelos, quienes nacieron a los cinco meses de gestación. La mujer relató que, posteriormente, su hija le habría informado que observó cómo uno de los bebés cayó.

“Me comentó: ‘Mami, se les cayó un bebé’. Y le dije: ‘¿Cómo que se les cayó un bebé?’. Y me dice: ‘Sí, se les cayó un bebé. Lo que pasa es que mi bebé ya venía, yo ya no podía aguantarme y me decían que no pujara, que no pujara. Y pues el bebé se vino, pero todavía no tenían todo preparado. Y al momento de que nace el bebé, el doctor, pues como estaba volteando para otro lado, cuando lo agarran con sus manos, se le cae. Y dice que se escucha muy feo’”, Mariela Alvarado, abuela de los recién nacidos.

La situación se agravó, según el testimonio de la familia, cuando, después de negar inicialmente que el bebé hubiera sufrido una caída, personal médico les informó que uno de los recién nacidos presentaba una fractura en la clavícula.

La abuela de los recién nacidos declaró que el peso de los bebés es muy bajo debido a que nacieron prematuramente; sin embargo, aseguró que no dejará de luchar por ellos y que procederá legalmente si es necesario.