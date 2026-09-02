Salud

Familia Denuncia Presunta Negligencia Tras Caída de Bebé Prematuro en Ciudad Madero

Luego de que uno de dos bebés prematuros presuntamente cayera al momento de su nacimiento, el Hospital Civil les informó que el bebé presentaba fractura en la clavícula.

Familia Denuncia Presunta Negligencia Tras Caída de Bebé Prematuro en Ciudad MaderoFamilia Denuncia Presunta Negligencia Tras Caída de Bebé Prematuro en Ciudad Madero. Foto: N+

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Familia denuncia negligencia en Ciudad Madero: bebé prematuro cae al nacer y sufre fractura de clavícula.

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