Salud

Confirman Primera Muerte Humana por Gusano Barrenador en Veracruz

Autoridades sanitarias dieron a conocer que se registró la primera defunción por Cochliomyia Hominivorax en la entidad

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Veracruz registra su primera defunción por gusano barrenador. 109 casos confirmados en 2026.

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