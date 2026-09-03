Confirman Primera Muerte Humana por Gusano Barrenador en Veracruz

Veracruz acumula 109 casos confirmados de miasis por Cochliomyia Hominivorax, conocida como gusano barrenador del ganado, en humanos durante 2026, además de registrar su primera defunción relacionada con esta enfermedad.

Esto de acuerdo con la información epidemiológica más reciente de la Secretaría de Salud Federal, con corte a la semana epidemiológica 33. Con esta actualización, Veracruz se mantiene entre las entidades con mayor número de casos de miasis humana por gusano barrenador en el país.

A nivel nacional, durante 2026 se han confirmado al menos 516 casos y cuatro defunciones, registradas en Oaxaca, Querétaro, Veracruz y Yucatán. La muerte reportada en Veracruz corresponde al primer fallecimiento registrado en la entidad durante 2026.

Dicha defunción fue incorporada a la vigilancia epidemiológica en la semana 33, correspondiente a la última semana de agosto. Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han difundido públicamente detalles adicionales sobre la identidad de la persona, el municipio donde ocurrió el deceso o las condiciones clínicas del caso.

En cuanto a la dispersión territorial, reportes previos basados en información de la Dirección General de Epidemiología documentaban la presencia de casos en 56 municipios de Veracruz, una cifra que refleja la amplia distribución que ha alcanzado la enfermedad en la entidad.

La miasis por Cochliomyia hominivorax ocurre cuando la mosca deposita sus huevos en heridas abiertas o lesiones de la piel y, posteriormente, las larvas invaden el tejido vivo. Autoridades recomiendan mantener limpias y protegidas las heridas y acudir a los servicios médicos ante la presencia de larvas, secreciones, mal olor, dolor persistente o problemas en la cicatrización.

El aumento de casos mantiene a Veracruz bajo vigilancia epidemiológica, mientras las autoridades sanitarias continúan con acciones de prevención, detección y atención oportuna para evitar complicaciones entre la población veracruzana.