Accidentes

Volcadura de Camioneta Deja Dos Mujeres Heridas en Cadereyta, Nuevo León

Una cámara de seguridad captó el percance de este vehículo que circulaba sobre el Libramiento Alfonso Martínez Domínguez

Volcadura en CadereytaLa camioneta volcada terminó dentro de una empresa. Foto: El Anónimo NL

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