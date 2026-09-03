Volcadura de Camioneta Deja Dos Mujeres Heridas en Cadereyta, Nuevo León

Una camioneta que presuntamente circulaba a exceso de velocidad terminó volcando frente a una empresa ubicada en el Libramiento Alfonso Martínez Domínguez, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León. El percance dejó como saldo dos mujeres lesionadas.

Fue a través de una cámara de seguridad donde se pudo captar este momento. En las imágenes se puede observar como una persona abre la puerta de una empresa debido a que un vehículo saldría de este sitio. Segundos después, en la parte superior izquierda se ve como se aproxima una camioneta de color negro a exceso de velocidad.

Una presunta mala maniobra provocó que esta camioneta terminara volcando sobre la carpeta asfáltica durante al menos dos metros, hasta llegar a la puerta donde minutos antes se encontraba el empleado que la había abierto. Al percatarse de lo ocurrido, testigos pidieron ayuda a rescatistas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Dos Mujeres Resultan Heridas tras Volcadura en Cadereyta, NL

Hasta este lugar llegaron elementos de Protección Civil de Cadereyta y del estado, quienes de inmediato brindaron atención médica a los pasajeros de la camioneta volcada. Dentro de este vehículo fueron localizadas dos mujeres, quienes presentaron múltiples heridas tras este percance.

Ambas personas fueron trasladadas hasta la Clínica No. 14 del IMSS, donde permanecen internadas recibiendo atención médica. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de las dos personas, por lo que se espera que sea en los próximos días que se revelen más datos.