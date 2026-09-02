Accidentes

Oso Entra a Casa y Hiere a Hombre en Colonia Olinalá en San Pedro, Nuevo León

El encuentro entre el mamífero y dueño de la vivienda terminó con un traslado al hospital debido a la lesión que le causó en el brazo

Oso entra a casa en San PedroEl oso ingresó dos veces a la vivienda en San Pedro. Foto: @cemarnl

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Durante la emergencia, equipos de auxilio acudieron al lugar para brindar atención y controlar la situación.

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