Oso Entra a Casa y Hiere a Hombre en Colonia Olinalá en San Pedro, Nuevo León

Un hombre resultó lesionado luego de que un oso ingresara en dos ocasiones a su domicilio, ubicado en la colonia Olinalá, en el sector Bosques de San Ángel, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, durante uno de los ingresos del ejemplar, el hombre intentó retirarlo utilizando una escoba y otros objetos que tenía a su alcance. En las imágenes difundidas se observa cómo se aproxima al oso e incluso intenta golpearlo, mientras el animal reacciona y mueve algunos objetos del lugar.

Posteriormente, el ejemplar atacó al hombre y le provocó una herida considerable en uno de los brazos, aparentemente causada por una de sus garras. El lesionado fue trasladado a un hospital privado de San Pedro Garza García para recibir atención médica.

El incidente generó preocupación debido a que, de acuerdo con especialistas y cuerpos de auxilio, la recomendación ante la presencia de un oso es evitar acercarse, molestarlo o intentar ahuyentarlo por cuenta propia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Oso Ataca y Hiere a Hombre en San Pedro

Las autoridades recomiendan mantenerse a una distancia segura, ingresar a un lugar protegido y solicitar apoyo a las corporaciones correspondientes para que personal capacitado se encargue de la situación.

Aunque la presencia de osos forma parte del entorno natural de Nuevo León, su aparición en zonas habitacionales hace necesario extremar precauciones para evitar que un encuentro termine en una agresión, tanto para las personas como para los propios animales.