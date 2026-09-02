Dan 51 Años de Prisión a Homicida de 'El Teco', Comediante Asesinado en Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) en la zona sur de la entidad dio a conocer que se impuso una pena de 51 años y tres meses de prisión en contra de Feliciano 'N' al acreditarse su responsabilidad penal en el delito de homicidio doloso en el municipio de Las Choapas.

De acuerdo con la investigación integrada en el marco del juicio oral J-5/2026, los hechos por los que Feliciano 'N' fue sentenciado ocurrieron en 2023 en el municipio anteriormente citado, donde, según lo informado, accionó un arma de fuego en contra de la víctima, lo que ocasionó que fuera privado de la vida.

Además de dictar dicha sentencia, se estableció un pago por concepto de reparación del daño y demás; se determinó la suspensión de sus derechos civiles y políticos debido a los hechos con los cuales fue relacionado.