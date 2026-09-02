Seguridad

Dan 51 Años de Prisión a Homicida de 'El Teco', Comediante Asesinado en Veracruz

Un hombre fue sentenciado en la zona sur de la entidad veracruzana tras acreditarse su responsabilidad en el homicidio de un humorista.

Dan 51 Años de Prisión a Homicida de 'El Teco', Comediante Asesinado en VeracruzEl cuerpo sin vida de 'El Teco' fue hallado en el municipio de Las Choapas. Foto: Facebook | Agustim Champala El Teco Villalobos

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Condenado a 51 años, Feliciano 'N' es hallado culpable del asesinato de un humorista en Veracruz. La justicia también ordena reparación del daño.

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