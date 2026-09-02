La Secretaría de Educación Pública de Puebla (SEP) informó sobre la separación del cargo del intendente de la escuela primaria Miguel Hidalgo, ubicada en Santiago Momoxpan, en San Pedro Cholula.

La medida obedece al inicio de las investigaciones y el posible deslinde de responsabilidades, tras ser señalado por padres de familia de conductas inapropiadas, como llegar en aparentemente estado de ebriedad, situación que consideran pone en riesgo a los alumnos y docentes.

En vídeos se aprecia que el trabajador fue retirado del lugar a bordo de una patrulla de la policía municipal para resguardar su integridad.

Los inconformes denunciaron que las quejas formales fueron presentadas en 2024 y esperan que las autoridades no sean omisas en el caso.

La dependencia estatal anunció que las actividades escolares se reanudarán de manera normal este jueves 3 de septiembre.

Con información de Ana Celia Lara

JAPR