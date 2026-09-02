Educación

Retiran en Patrulla a Intendente de Primaria en Puebla tras Recibir Denuncias

La medida obedece al inicio de las investigaciones y el posible deslinde de responsabilidades en Santiago Momoxpan.

El hombre fue señalado por padres de familia de conductas inapropiadas.El hombre fue señalado por padres de familia de conductas inapropiadas. Foto: Google Maps

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La SEP de Puebla separa a intendente de escuela tras acusaciones de llegar ebrio. Las clases continúan el 3 de septiembre.

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