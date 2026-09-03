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Pleito en la Familia de Selena: Su Hermano A.B. Demanda a Suzette Quintanilla y Así Respondió

A. B. Quintanilla confirma demanda contra su hermana Suzette, mientras que ella lo niega y exige pruebas de las acusaciones del productor

hermanos-selena-quintanilla-suzette-ab-por-que-peleanLos hermanos de Selena Quintanilla sostienen un pleito legal por su legado. Foto: Getty Images

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A.B. Quintanilla asegura tener pruebas de su demanda contra Suzette por el legado de Selena. Ella lo niega y pide evidencias. La disputa familiar sigue creciendo. ¿Quién tiene la razón?

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