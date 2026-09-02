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Revelan Causa de Muerte de Tim Curry, Actor de 'It' y 'The Rocky Horror Picture Show'

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles dio a conocer de qué falleció el actor que dio vida a Pennywise.

de-que-murio-tim-curry-actor.Foto: Getty Images

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A los 80 años, Tim Curry, estrella de 'The Rocky Horror Picture Show', murió por enfermedad coronaria. Descubre cómo sus problemas de salud afectaron su carrera.

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