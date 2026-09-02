Revelan Causa de Muerte de Tim Curry, Actor de 'It' y 'The Rocky Horror Picture Show'

A unos días de su muerte, el departamento de salud pública del condado de Los Ángeles dio a conocer cuál fue la causa del fallecimiento del actor Tim Curry, ocurrido el 25 de agosto.

Según las autoridades, Curry falleció por enfermedad de las arterias coronarias.

El actor murió en su casa en Toluca Lake, en Los Ángeles, a los 80 años.

Los documentos también señalaron que un historial de derrame cerebral y cáncer en el riñón fueron condiciones significativas que contribuyeron a su fallecimiento, aunque no fueron la causa subyacente.

El actor tenía problemas de salud desde 2012, cuando sufrió un derrame cerebral que le ocasionó una parálisis del lado izquierdo del cuerpo. Curry también perdió el habla durante algunas semanas; aunque la recuperó un año después, gracias a lo cual pudo continuar en trabajos de doblaje.

Curry saltó a la fama con el papel de Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, personaje que ya había interpretado en la versión teatral londinense de 1973.

También quedó en la memoria colectiva por su papel como el payaso Pennywise en It (1990), basada en la novela de Stephen King.

Entre sus créditos más recordados están Rooster Hannigan en Annie (1982), el mayordomo Wadsworth en Clue (1985) y Long John Silver en Muppet Treasure Island (1996).

Su última aparición en pantalla fue en la cinta de terror Stream (2024), y había completado ya sus escenas para la secuela Stream 2: Sudden Death, que estará dedicada a su memoria.