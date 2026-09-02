Accidentes

Manejo Inadecuado de Pipa Provoca Explosión en Negocio de Saltillo, Coahuila

Una persona fue trasladada de emergencia a un hospital de la localidad.

Manejo Inadecuado de Pipa Provoca Explosión en Negocio de Saltillo, CoahuilaCorporaciones de emergencia acudieron al negocio tras el reporte de una explosión. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

alles Chiapas y Venustiano Carranz

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Se Registra Explosión en Negocio del Centro de Saltillo