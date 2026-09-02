Manejo Inadecuado de Pipa Provoca Explosión en Negocio de Saltillo, Coahuila

Una explosión en un negocio se registró en el cruce de las calles Chiapas y Venustiano Carranza, en Saltillo, luego de que presuntamente se realizara un manejo inadecuado de una pipa, situación que generó la movilización de los cuerpos de emergencia hacia el sector.

El incidente dejó como saldo a una persona lesionada, quien sería el propietario de un establecimiento restaurantero ubicado en las inmediaciones del lugar. Debido a la gravedad de las lesiones que presentó, fue atendido por paramédicos y posteriormente trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica.

El afectado fue reportado en código rojo debido a la condición en la que se encontraba. Mientras tanto, elementos de los cuerpos de emergencia acudieron al sitio para controlar la situación, brindar atención al lesionado y realizar las labores correspondientes para garantizar la seguridad en el área.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho y comenzaron con las investigaciones para determinar con precisión cómo ocurrió la explosión.