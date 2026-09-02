Accidentes

Batería Externa Explota y Provoca Conato de Incendio en Avión de Aeroméxico

Ante el incidente, la aerolínea informó que se activaron los protocolos de seguridad para atender a los usuarios

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