Batería Externa Explota y Provoca Conato de Incendio en Avión de Aeroméxico
Ante el incidente, la aerolínea informó que se activaron los protocolos de seguridad para atender a los usuarios
Ante el incidente, la aerolínea informó que se activaron los protocolos de seguridad para atender a los usuarios
La explosión de una batería externa provocó un conato de incendio en un avión de Aeroméxico, en Oaxaca; esto sabemos del accidente.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante el vuelo AM371, el cual se dirigía a la Ciudad de México, así lo confirmó la aerolínea.
“El día de hoy, en el vuelo AM371, una batería externa (power bank) que transportaba un pasajero, explotó sobre un asiento desocupado”, afirmó.
Asimismo, añadió que luego de la explosión que trajo consigo la presencia de fuego, no dejó personas lesionadas o que necesitaran atención médica.
“Ante este incidente, Aeroméxico activó sus protocolos de seguridad y posteriormente la aeronave aterrizó sin inconvenientes”, aseguró.
Además, señaló que a su llegada al aeropuerto, el dispositivo fue entregado a las autoridades para su análisis y procedimientos correspondientes.
“Aeroméxico hace un llamado a sus pasajeros para seguir en todo momento las recomendaciones sobre el uso de baterías de litio durante el vuelo”, recordó.
Las baterías externas, también conocidas como power banks, funcionan mediante celdas de iones de litio o polímero de litio, debido a que pueden almacenar una gran cantidad de energía en muy poco espacio.
Sin embargo, cuando ocurre un fenómeno llamado fuga térmica en el que el aumento de temperatura genera más calor del que la batería puede disipar, entonces se presuriza y colapsa.
Para que ocurra lo anterior deben presentarse varios factores, pero los más comunes están relacionados con defectos de fábrica o mala calidad, sobrecalentamiento, exposición al calor o mala ventilación al usarla.
Los golpes o daños físicos son importantes, ya que se puede deformar la carcasa o aplastar el separador interno de la celda y con ello producir un cortocircuito.
También se tiene que considerar la sobrecarga o el uso de cargadores inadecuados, ya que varios de ellos tienen un voltaje superior y puede forzar el paso de energía.
EPP