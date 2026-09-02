Batería Externa Explota y Provoca Conato de Incendio en Avión de Aeroméxico

La explosión de una batería externa provocó un conato de incendio en un avión de Aeroméxico, en Oaxaca; esto sabemos del accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante el vuelo AM371, el cual se dirigía a la Ciudad de México, así lo confirmó la aerolínea.

“El día de hoy, en el vuelo AM371, una batería externa (power bank) que transportaba un pasajero, explotó sobre un asiento desocupado”, afirmó.

Asimismo, añadió que luego de la explosión que trajo consigo la presencia de fuego, no dejó personas lesionadas o que necesitaran atención médica.

“Ante este incidente, Aeroméxico activó sus protocolos de seguridad y posteriormente la aeronave aterrizó sin inconvenientes”, aseguró.

Además, señaló que a su llegada al aeropuerto, el dispositivo fue entregado a las autoridades para su análisis y procedimientos correspondientes.