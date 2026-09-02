CFE Denuncia ante la FGR Vandalismo a Líneas de Alta Tensión en Campeche

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por actos de vandalismo en dos líneas de alta tensión de 400 kilovoltios del enlace Escárcega-Ticul, en Hecelchakán, Campeche, que dejaron sin suministro eléctrico a 745 mil personas en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Chiapas la noche del lunes 31 de agosto y la madrugada del martes 1 de septiembre.

Los daños afectaron 171 circuitos de media tensión. Expertos de la CFE localizaron afectaciones dirigidas en dos puntos de la instalación: discos aisladores y las dos líneas de alta tensión. La empresa pública del Estado señaló que el patrón coincide con ataques previos registrados en el mismo corredor el 3 de junio de este año, denuncia que buscará reforzar con este nuevo acto.