CFE Denuncia ante la FGR Vandalismo a Líneas de Alta Tensión en Campeche
El corredor Escárcega-Ticul ya había sido atacado el 3 de junio pasado
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El corredor Escárcega-Ticul ya había sido atacado el 3 de junio pasado
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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por actos de vandalismo en dos líneas de alta tensión de 400 kilovoltios del enlace Escárcega-Ticul, en Hecelchakán, Campeche, que dejaron sin suministro eléctrico a 745 mil personas en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Chiapas la noche del lunes 31 de agosto y la madrugada del martes 1 de septiembre.
Los daños afectaron 171 circuitos de media tensión. Expertos de la CFE localizaron afectaciones dirigidas en dos puntos de la instalación: discos aisladores y las dos líneas de alta tensión. La empresa pública del Estado señaló que el patrón coincide con ataques previos registrados en el mismo corredor el 3 de junio de este año, denuncia que buscará reforzar con este nuevo acto.
La suspensión del servicio se prolongó desde la tarde del lunes hasta la madrugada del martes, tras más de siete horas de labores ininterrumpidas para restablecer el suministro. La CFE documentó los daños con fotografías que entregará a la FGR para fortalecer la denuncia previa sobre los hechos, que continúan bajo investigación.
La empresa convocó a la ciudadanía y a los gobiernos estatales y municipales a participar en el cuidado de las instalaciones eléctricas y a denunciar cualquier acto vandálico que ponga en riesgo el servicio.
El sistema logró operar en condiciones de emergencia gracias a la implementación del disparo automático de carga, mecanismo que la CFE integra dentro de las acciones de modernización y fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional.