Sociedad

CFE Denuncia ante la FGR Vandalismo a Líneas de Alta Tensión en Campeche

El corredor Escárcega-Ticul ya había sido atacado el 3 de junio pasado

Torres de trasmisión de electricidad. Foto: CuartoscuroTorres de trasmisión de electricidad. Foto: Cuartoscuro

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