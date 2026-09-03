Seguridad

Encuentran Fosas con Restos Humanos en Viesca, Coahuila

Óscar Sánchez, presidente del Colectivo de Búsqueda Grupo Vida informó sobre el hallazgo.

Encuentran Fosas con Restos Humanos en Viesca, CoahuilaDurante las labores de excavación fueron encontrados diversos restos, entre ellos huesos largos, piezas dentales, fragmentos de cráneo. Foto: Archivo N+

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Localizan Fosas con Restos Humanos en Viesca, Coahuila