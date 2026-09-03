Encuentran Fosas con Restos Humanos en Viesca, Coahuila

El presidente del Colectivo de Búsqueda Grupo Vida, Óscar Sánchez, informó que fueron localizadas dos fosas con restos humanos en el municipio de Viesca, en una zona ubicada adelante de Estación Claudio.

De acuerdo con lo señalado por el representante del colectivo, el hallazgo de estas fosas se realizó desde hace aproximadamente dos semanas; sin embargo, fue el día de ayer cuando se llevó a cabo un operativo de búsqueda y excavación en el área para la localización y recuperación de restos óseos.

Durante las labores de excavación fueron encontrados diversos restos, entre ellos huesos largos, piezas dentales, fragmentos de cráneo y otros restos óseos que presentaban indicios de haber sido quemados. Además, entre los objetos localizados se encontraron unos brackets.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Grupo Vida Localiza Dos Fosas con Restos Humanos en Viesca, Coahuila

Los restos recuperados serán trasladados al Centro Regional de Identificación Humana, ubicado en el municipio de Saltillo, donde se realizarán los estudios correspondientes.

Óscar Sánchez señaló que las labores de búsqueda continuarán en la zona de Viesca, debido a que existe la posibilidad de que haya más fosas en el sector. Indicó que el área continuará siendo inspeccionada.