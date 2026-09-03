Seguridad

Sentencian a 40 Años a Sergio 'N' por el Feminicidio de Fabiola en Matamoros

Los hechos ocurrieron el 13 de diciembre de 2024, cuando Fabiola salió de su domicilio para acudir a una posada de su trabajo.

Sentencian a 40 Años a Sergio 'N' por el Feminicidio de Fabiola en MatamorosSentencian a 40 Años a Sergio 'N' por el Feminicidio de Fabiola en Matamoros. Foto: FGJT

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A casi dos años del feminicidio de Fabiola López, Sergio 'N' es sentenciado a 40 años. La justicia tarda, pero llega.

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