Sentencian a 40 Años a Sergio 'N' por el Feminicidio de Fabiola en Matamoros

A casi dos años del feminicidio de Fabiola López, ocurrido en Matamoros, un juez dictó una sentencia de 40 años de prisión contra Sergio “N”, al ser encontrado responsable de la muerte de la joven.

El caso se registró el 13 de diciembre de 2024, cuando Fabiola salió de su domicilio para acudir a una posada de la maquiladora en la que laboraba y se perdió comunicación con la joven madre.

El cuerpo de Fabiola fue localizado horas después en un terreno baldío y con huellas de violencia.

La autoridad judicial determinó también el pago de 142 mil 600.41 pesos por concepto de reparación del daño, así como una multa de 54 mil 285.00 pesos y se le amonestó públicamente y se ordenó la suspensión de sus derechos civiles y políticos.