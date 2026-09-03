Liberan a Persona Retenida en Terrazas del Valle, Tijuana; Hay una Mujer Detenida

Una persona que presuntamente se encontraba privada de la libertad fue localizada y puesta a salvo durante un operativo conjunto en la colonia Terrazas del Valle, en Tijuana, donde una mujer fue detenida y se aseguró un arma de fuego.

De acuerdo con la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), alrededor de las 4:30 de la madrugada, mientras agentes realizaban labores de disuasión del delito, un hombre se acercó corriendo a las unidades policiales para pedir ayuda.

El ciudadano manifestó que había logrado escapar de las personas que presuntamente lo mantenían retenido dentro de un domicilio ubicado en las inmediaciones de las calles Hacienda del Rey y Hacienda del Jerez.

La víctima señaló que dentro del inmueble permanecían un hombre y una mujer, quienes presuntamente estaban armados, por lo que los agentes establecieron un perímetro de seguridad y coordinaron un operativo con elementos de la Policía Municipal de Tijuana.

Al llegar al domicilio, los oficiales localizaron a una mujer cuyas características coincidían con la descripción proporcionada por la víctima. La mujer llevaba consigo una mochila, por lo que se realizó una revisión precautoria.

Durante la inspección, agentes de la FESC localizaron dentro de la mochila un fusil calibre .223 milímetros, además de un cargador metálico abastecido con cinco cartuchos útiles del mismo calibre.

Los oficiales también realizaron una revisión al interior del domicilio en busca del segundo individuo señalado por la víctima, pero no localizaron a ninguna otra persona.

La detenida fue identificada como Evangelina 'N', de 55 años de edad, originaria de Nayarit, quien quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Será la autoridad investigadora la encargada de determinar su posible participación en los hechos y continuar con la integración de la carpeta de investigación, por lo que se mantiene la presunción de inocencia mientras no se determine su responsabilidad mediante una resolución judicial.

APG