Seguridad

Liberan a Persona Retenida en Terrazas del Valle, Tijuana; Hay una Mujer Detenida

La víctima escapó de un domicilio y pidió auxilio a policías, en el operativo fue asegurado un fusil calibre .223

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