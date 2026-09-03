Ella Era Carla Jeffery, Actriz de ‘Zombies’ de Disney que Murió a los 33 Años

En las últimas semanas, el mundo del entretenimiento ha enfrentado noticias devastadoras relacionadas con el deceso de figuras importantes para la música, el cine y la televisión. Hoy se dio a conocer una nueva pérdida que ha conmocionado a los fans y seguidores de las producciones de Disney.

La agencia de representación de la actriz Carla Jeffery confirmó su fallecimiento a los 33 años de edad. A través de un comunicado informaron que la artista murió ayer.

"Como 'Bree' en la franquicia de Disney Zombies, Carla compartió su encanto, humor y brillante espíritu con el público de todo el mundo", afirmó.

Asimismo, recordó que Carla ingresó a la agencia Alexanders Talent Management a la edad de 12 años, por lo que tuvieron el privilegio de verla convertirse en una gran mujer.

"Carla fue más que una clienta, fue familia", aseguró. La agencia pidió respeto a la familia y a todas aquellas personas que la amaron.

"Descansa hermosamente, Carla. Nunca olvidaremos tu luz", finalizaron el texto.

Carla Jeffery es recordada por su interpretación como “Bree Prattle”, una entusiasta animadora y mejor amiga de “Addison” (Meg Donnelly), en la película Zombies. Debido al éxito que generó la historia, se grabaron tres cintas en total; la última se estrenó en el año 2022.

Otro de sus papeles importantes fue como “Rhea” en la serie de televisión de comedia infantil iCarly. En la segunda temporada apareció como invitada especial del show.

La joven actriz también trabajó en K.C. Agente Especial junto a Zendaya, así como en Curb Your Enthusiasm. En otros momentos actuó para episodios de Lie to Me, Bones, Men of a Certain Age, Suburgatory y Superstore.

EPP