Entretenimiento

Ella Era Carla Jeffery, Actriz de ‘Zombies’ de Disney que Murió a los 33 Años

Su agencia de representación confirmó la muerte de la actriz que también participó en producciones como iCarly

La actriz fue reconocida por participar en la franquicia de Disney 'Zombies'Foto: Redes

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