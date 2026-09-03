De la Sonora Dinamita a Son Tepito en el Festival del Metro CDMX Este 3 de Septiembre
Los conciertos por el 57 aniversario del Metro se realizan en la Glorieta de Insurgentes
Los conciertos por el 57 aniversario del Metro se realizan en la Glorieta de Insurgentes
El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) cumple 57 años de haber iniciado operaciones, por esta razón ha preparado una serie de actividades para celebrar a la “limusina naranja”.
La Ciudad de México es una de las urbes más importantes del país y del mundo. La movilidad es clave, y el Metro forma parte de la vida diaria de las personas al trasladar diariamente a 5.5 millones de usuarios a través de sus 12 líneas y 195 estaciones que lo integran.
El 4 de septiembre de 1969 entró en operación el primer tramo del Metro, el cual abarcó 16 estaciones de la Línea 1, teniendo como terminales Chapultepec, en la zona poniente, y Zaragoza, en el oriente.
“Celebramos 57 años en movimiento, conectando historias y acercando destinos”, indicaron las autoridades del Metro.
Como parte de estos festejos, se realizan actividades artísticas y culturales en distintos espacios de la red. El más emblemático es el Festival Musical del Metro CDMX, que se lleva a cabo en la Glorieta de Insurgentes, alcaldía Cuauhtémoc, el cual termina el sábado 5 de septiembre.
Si no te quieres perder uno de los conciertos gratuitos que corresponden a la cartelera del 3 de septiembre, toma nota.
Debido a que el escenario estará listo a las 11:00 horas para recibir a Luca Orozco. Luego, alrededor de las 12:10 horas, llega el turno de Norteños Band. Si lo que buscas es bailar, La Sonora Dinamita pondrá todo el ambiente a las 13:10 horas.
También se espera la participación de Son Tepito, ellos se presentarán a las 14:10 horas. Después se prevé la actuación de la agrupación Sonora Son de Vida, quienes interpretarán los mejores éxitos alrededor de las 15:10 horas.
Finalmente, la actuación estelar estará a cargo de Aarón y su Grupo Ilusión, quienes te harán sacar tus mejores pasos al ritmo de Todo me gusta de ti, Te vas, Y que me importa o Destilando amor.
El escenario estará ubicado en la Glorieta de Insurgentes, por lo que no habrá modificación en el servicio de la Línea 1 del Metro CDMX.
EPP