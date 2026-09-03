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De la Sonora Dinamita a Son Tepito en el Festival del Metro CDMX Este 3 de Septiembre

Los conciertos por el 57 aniversario del Metro se realizan en la Glorieta de Insurgentes

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