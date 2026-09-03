De la Sonora Dinamita a Son Tepito en el Festival del Metro CDMX Este 3 de Septiembre

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) cumple 57 años de haber iniciado operaciones, por esta razón ha preparado una serie de actividades para celebrar a la “limusina naranja”.

La Ciudad de México es una de las urbes más importantes del país y del mundo. La movilidad es clave, y el Metro forma parte de la vida diaria de las personas al trasladar diariamente a 5.5 millones de usuarios a través de sus 12 líneas y 195 estaciones que lo integran.

El 4 de septiembre de 1969 entró en operación el primer tramo del Metro, el cual abarcó 16 estaciones de la Línea 1, teniendo como terminales Chapultepec, en la zona poniente, y Zaragoza, en el oriente.

“Celebramos 57 años en movimiento, conectando historias y acercando destinos”, indicaron las autoridades del Metro.

Como parte de estos festejos, se realizan actividades artísticas y culturales en distintos espacios de la red. El más emblemático es el Festival Musical del Metro CDMX, que se lleva a cabo en la Glorieta de Insurgentes, alcaldía Cuauhtémoc, el cual termina el sábado 5 de septiembre.

Si no te quieres perder uno de los conciertos gratuitos que corresponden a la cartelera del 3 de septiembre, toma nota.

Debido a que el escenario estará listo a las 11:00 horas para recibir a Luca Orozco. Luego, alrededor de las 12:10 horas, llega el turno de Norteños Band. Si lo que buscas es bailar, La Sonora Dinamita pondrá todo el ambiente a las 13:10 horas.

También se espera la participación de Son Tepito, ellos se presentarán a las 14:10 horas. Después se prevé la actuación de la agrupación Sonora Son de Vida, quienes interpretarán los mejores éxitos alrededor de las 15:10 horas.

Finalmente, la actuación estelar estará a cargo de Aarón y su Grupo Ilusión, quienes te harán sacar tus mejores pasos al ritmo de Todo me gusta de ti, Te vas, Y que me importa o Destilando amor.

El escenario estará ubicado en la Glorieta de Insurgentes, por lo que no habrá modificación en el servicio de la Línea 1 del Metro CDMX.

EPP