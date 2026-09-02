Metro CDMX Festeja 57 Años con Varios Conciertos en la Glorieta de Insurgentes

El Metro de la Ciudad de México planea celebrar sus 57 años con conciertos de acceso gratuito durante cuatro días en la Glorieta de los Insurgentes, donde se presentarán artistas como Aarón y su Grupo Ilusión, Royal Club, Interpuesto, entre otros.

Fuentes consultadas por este medio confirmaron que habrá eventos musicales a las afueras de la estación Insurgentes, como ocurrió el año pasado, cuando ese lugar fue escenario de los festejos por el 56 aniversario del Sistema de Transporte Colectivo.

Juan Manuel Torreblanca, líder de la agrupación Torreblanca, anunció que participará en los festejos por el aniversario del Metro, que se realizarán del 2 al 5 de septiembre en la sede de la Línea 1, también conocida como "Línea Rosa".

El cantante de la agrupación de indie pop y rock alternativo fue etiquetado en un cartel donde se informó sobre las presentaciones de Los Askis, La Sonora Dinamita, Liran' Roll, Interpuesto, Aarón y su Grupo Ilusión, Pehuenche, Barbie Williams, Internacional Orquesta La Típica, Jamaica Sonora, Luca Orozco, Norteños Band, Son Tepito, Sonora Son de Vida, Anxolotes, Yeos Band y más.

Este martes, algunas bandas adelantaron su participación y convocaron a sus seguidores para acudir al festejo del sistema de transporte utilizado por millones en la capital del país.

Aarón y su Grupo Ilusión grabó un promocional en un andén de la estación del Metro Hidalgo, pues los representantes de la cumbia estarán el jueves 3 de septiembre, a las 12:00 horas.

Interpuesto, banda de rock urbano, difundió un poster anunciando su tocada para las 16:00 horas del sábado 5 de septiembre por el 57 aniversario del Metro.

Mientras que Royal Club cambió su foto de portada en su cuenta oficial de Facebook con la leyenda: "Próxima estación Insurgentes!". Sin embargo, la reconocida banda de SKA mexicana no indicó fecha ni horario.

Luca Orozco, cantautor queretano, igual reveló su próximo concierto en la emblemática plaza pública. Él estará el jueves a las 11:00 horas.

Según una cartelera extraoficial difundida en redes sociales, las presentaciones comenzarán entre las 11:00 o 10:00 horas, y culminarán hasta las 17:00 horas:

-El miércoles 2 de septiembre se espera la actuación de Juan Manuel Torreblanca, Rafael Meza "Pehuenche", Barbie Williams, Kumbia Live, Internacional Orquesta la Típica, Jamaica Sonora y Liran' Roll.

-El jueves 3 de septiembre se programaron shows de Luca Orozco, Norteños Band, La Sonora Dinamita, Son Tepito, Sonora Son de Vida y Aarón y Su Grupo Ilusión.

-Para el viernes 4 de septiembre se anunció a Coro del Metro, Grupo Saya, Perfume con Aroma de Mujer, Los Askis, Anxolotes y La Royal Club.

-Para el sábado 5 de septiembre tocarán: Banda del Metro, La Orquesta Loca de Ian Rodríguez, Los Karmann Ghia, Dance OG, Yeos Band e Interpuesto.

Al momento, el Sistema de Transporte Colectivo y el Sindicato del Metro no han detallado los horarios de manera oficial.

El Metro de la CDMX inició operaciones el 4 de septiembre de 1969, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, con la puesta en marcha de la Línea 1. Actualmente, cuenta con 12 líneas, una red de más de 226 kilómetros y 195 estaciones, que cada día brindan servicio a millones de capitalinos.

ASJ