Movilidad

Metro CDMX Festeja 57 Años con Varios Conciertos en la Glorieta de Insurgentes

Los eventos musicales se realizarán del 2 al 5 de septiembre y algunos artistas convocaron a sus fans para cantar y bailar en la emblemática rotonda urbana

MetroEl Metro de la CDMX inició operaciones el 4 de septiembre de 1969. Foto: Cuartoscuro.

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