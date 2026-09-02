Marie Se Convertirá en Huracán: Provocará Lluvias y Oleaje Intenso en BCS

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento en el noroeste del país.

Por otra parte, se prevé que la tormenta tropical Marie se intensifique a huracán durante este día en el océano Pacífico, desplazándose al suroeste de Baja California Sur.

Su extensa circulación ocasionará oleaje elevado en la península de Baja California y las costas de Pacífico Central mexicano, además reforzará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur y el occidente de México.

A su vez, se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el noreste, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, y con posible caída de granizo en el occidente y centro del país.

Por su parte, una nueva onda tropical (núm. 36) se aproximará a la península de Yucatán, lo cual reforzará la probabilidad de lluvias en dicha región.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio mexicano, estados del litoral del Pacífico, del golfo de México y de la península de Yucatán.

Y prevalecerá la onda de calor en Tamaulipas (oeste), Nuevo León (centro, sur y este), Coahuila (norte y sur) y Sinaloa (centro y sur).

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Este martes, se esperan precipitaciones de distintas intensidades en la República Mexicana:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Nayarit (norte) y Michoacán (norte, centro y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (norte y centro), Durango (oeste), Zacatecas (oeste y sur), Aguascalientes, Jalisco (norte, oeste, sur y este), Colima, Guerrero (centro, oeste y este), Guanajuato (norte y oeste), Querétaro (centro y sur), Hidalgo (norte, centro y suroeste), Estado de México (norte y noroeste), Puebla (oeste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (sur), Campeche (norte y centro), Yucatán (oeste, centro y sur) y Quintana Roo (norte, centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Mientras que las temperaturas máximas alcanzarán los 45 grados Celsius en algunas entidades del país:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste y sur), Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste), Sinaloa (centro y sur), Coahuila (norte), Nuevo León (norte y este), Tamaulipas (oeste y centro), San Luis Potosí (este) y Oaxaca (sur).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (centro y sureste), Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

En cuanto al clima en el Valle de México, por la mañana cielo medio nublado, ambiente fresco en la región; así como frío en zonas altas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente templado a cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (norte y noroeste), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida, así como intervalos de chubascos en la Ciudad de México, dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En la Ciudad de México la temperatura mínima será de 14 a 16 °C y la temperatura máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada será de 8 a 10 °C y la máxima de 20 a 22 °C.

Con información de Conagua

ICM