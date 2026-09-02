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Marie Se Convertirá en Huracán: Provocará Lluvias y Oleaje Intenso en BCS

En el resto del país, se esperan lluvias y chubascos, así como descargas eléctricas y caída de granizo

Elementos de Protección Civil de Tepic, Nayarit, atienden una emergencia por árbol caídoElementos de Protección Civil de Tepic, Nayarit, atienden una emergencia por árbol caído. Foto: Facebook | proteccionciviltepic

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