Nace el Primer Nieto de John Lennon; Seán Ono Lennon Presenta a su Hijo Aurelius

A través de redes sociales, Seán Ono Lennon compartió la alegría por el nacimiento de su primer hijo, Aurelius. En la fotografía, el hijo del integrante de los Beatles aparece junto a su pareja, Charlotte Kemp Muhl, con quien tiene el grupo psicodélico The Ghost of a Saber Tooth Tiger.

En el mensaje publicado en X, el hijo de Lennon escribió:

“Bueno… ¡Charlotte y yo queremos anunciar que hemos creado, de hecho, un ser humano! ¡Su nombre es Aurelius!”

El músico de 50 años es una figura célebre en la red social, conocido por interactuar estrechamente con sus seguidores. Esta ocasión no fue diferente. El hijo de Lennon y de la artista Yoko Ono agradeció una por una las decenas de felicitaciones.

En un caso, un usuario compartió una anécdota sobre el nacimiento del propio Seán Ono Lennon:

“Ahora, indagando en mis bancos de memoria: una médica, con quien trabajé hace muchos años en el Upper East Side de Manhattan me contó que estaba en la sala de pediatría cuando naciste. Dijo que tu papá estaba en las nubes, ¡que tenía un gran resorte al caminar!”

Aurelius Ono Lennon es el primer nieto de John Lennon. El músico murió luego de ser asesinado afuera de su departamento, en el edificio Dakota, la mañana del 8 de diciembre de 1980. El episodio se volvió uno de los momentos trágicos más comentados de la música del siglo XX.

Mark David Chapman, el asesino, llegó a declarar que disparó al autor de “Al You Need Is Love” para llamar la atención. Chapman admiraba al beatle y no tenía un motivo específico para quitarle la vida.

De hecho había barajado asesinar a otras figuras, como Elizabeth Taylor, David Bowie y a Paul McCartney. El crimen segó la carrera de John Lennon en un momento de enorme creatividad y estabilidad emocional, lo que conmocionó a sus fanáticos alrededor del mundo.

En tanto, Julian Lennon, el primer hijo del cantante, nacido de su matrimonio con Cynthia Powell, no tiene hijos.