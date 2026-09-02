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Nace el Primer Nieto de John Lennon; Seán Ono Lennon Presenta a su Hijo Aurelius

El segundo hijo del autor de “Imagine” compartió con sus seguidores la felicidad por el nacimiento de su primer hijo

Seán Ono Lennon y su hijoNace primer nieto de John Lennon. Foto: Instagram @sean_ono_lennon

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