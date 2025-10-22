Piezas de John Lennon, Michael Jackson y Oasis, Entre Tesoros Pop-Rock A Subasta en Londres

La guitarra Gibson ES-355 rojo cereza de 1960 de Noel Gallagher, dañada por Liam Gallagher la noche en que Oasis se separó, y la guitarra acústica Takamine FP460SC de Noel Gallagher, que usó para grabar Wonderwall, forman parte de los tesoros del pop y el rock que integran la subasta que se realizará en los próximos días en Londres.

Organizada por la casa de subastas reconocida por su colección de artículos de la cultura pop Propstore, este jueves 23 y viernes 24 de octubre serán puestos a la venta más de 500 lotes de recuerdos musicales.

Además de las guitarras de los hermanos Gallagher, en la subasta también destacan piezas vinculadas a Michael Jackson, Elvis Presley, Slash, Jimi Hendrix y John Lennon, figuras fundamentales en la historia de la música.

Para Mark Hochman, especialista en música de Propstore, los recuerdos de Oasis son los más demandados: "Tenemos otros artículos de muy alta calidad en la subasta. Tenemos el primer sombrero fedora blanco de Michael Jackson. Tenemos las gafas más históricas y de mayor procedencia de John Lennon. Tenemos letras manuscritas de Jimi Hendrix. Pero Oasis literalmente ha conquistado a la base de fans", publicó Reuters.

Tesoros Pop-Rock A Subasta en Londres

Además de las guitarras de Oasis, el catálogo de la subasta incluye vestuarios de giras legendarias, instrumentos, manuscritos, acetatos, portadas, discos de oro y muchos más tesoros que ofrecen una mirada íntima a momentos clave de la música de los siglos XX y XXI.

El catálogo completo se encuentra en línea desde el 25 de septiembre de 2025, por lo que todos los interesados pueden revisar cada artículo, con su respectiva descripción y precio estimado.

Propstore ha dividido la subasta en dos días, con este par de jornadas, la casa de subastas busca consolidar su reputación como punto de encuentro entre la nostalgia, el arte y la historia musical, ofreciendo a los fans una oportunidad única de poseer un fragmento del legado de sus ídolos.

El catálogo incluye:

Las gafas graduadas tintadas de John Lennon para su periodo Lost Weekend (1973 - 1974).

La mesa de mezclas Sarm West Studio 2 Solid State Logic SL 4048E+G de Trevor Horn, usada para crear algunos de los éxitos más grandes de los años 80.

La letra de trabajo manuscrita de Jimi Hendrix para Straight Ahead, circa 1970.

El sombrero fedora blanco que usó Michael Jackson en el video musical de Smooth Criminal de 1988 (uno de los tres que existen los otros dos son propiedad de Kim Kardashian y de la Fundación Michael Jackson).

Un juego de seis acetatos con Grabaciones inéditas de la primera sesión de estudio de Jimmy Page, 1962.

La guitarra Gibson Les Paul Appetite Burst Prototipo 2 de 2 de Slash, de 2019.

Una pintura al óleo de Ken Kelly que recrea la portada del álbum Destroyer (2021).

El Disco de Oro de los Sex Pistols, entregado a Sid Vicious

Las gafas de sol Grand Prix originales y desgastadas de Elvis Presley.

Mientras que las gafas graduadas tintadas de John Lennon se estima que se venderán por entre 150 mil y 300 mil libras esterlinas, la guitarra Gibson ES-355 Cherry Red de Noel Gallagher podría obtener entre 250 mil y 500 mil libras esterlinas.

La casa de subastas Propstore ha valuado en más de 3 millones de libras esterlinas el total de los más de 550 lotes de recuerdos raros de artistas legendarios que estarán en subasta los días 23 y 24 de octubre.

