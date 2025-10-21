Las Pistas que Rosalía Dejó en sus Outfits sobre su Nuevo Álbum Lux

Rosalía lo volvió a hacer. La cantante catalana, exitosa por su talento musical tanto como por su meticulosa estética visual, ha vuelto a demostrar que en su universo nada es casualidad.

Antes del anuncio oficial de Lux, su nuevo álbum, la artista ya había empezado a hablar, de él de manera metafórica, a través de la moda.

Además de hablar con sus outfits, las pistas sobre Lux también estaban sembradas en el mundo digital, cuando la cantante publicó la frase LUX = LOVE en su Twitter, acompañada de imágenes relacionadas con lo divino: la luz, la santísima trinidad, las cruces...

Un día antes del lanzamiento, la cantante compartió en Substack una partitura titulada Berghain, en homenaje un icónico club de techno en Berlín. Sus fans tomaron sus instrumentos e interpretaron las notas.

En una última pista antes del anuncio, se le ve sentada en un teatro, escuchando a una orquesta sinfónica, mientras juega con un rosario que termina en su boca.

La cantante ha inundado sus stories y clips previos con velas, alas, reflejos y vitrales.

El 25 de septiembre, Rosalía cumplió 33 años: “El número 3, número divino. El 33, la santísima trinidad dos veces. Cristo murió a los 33”

Como si hilara un relato, Rosalía fue dejando pistas en sus outfits que hoy, con la revelación de Lux, cobran un nuevo significado. Aquí repasamos algunos de esos guiños que pasaron desapercibidos, pero que ahora gritan una narrativa clara: todo estaba planeado.

El negro como presagio

Durante varios eventos recientes, como la semana de la moda en París, Rosalía optó por looks negros, con texturas brillantes o contrastes blancos. Aunque en el momento se interpretó como una elección estilística, sobria o futurista, hoy muchos lo ven como una premonición del concepto visual de Lux, donde el contraste entre luz y oscuridad parece ser central.

Joyería

Rosalía ha aparecido varias veces con un anillo grande que medios como Elle han relacionado con el "anillo del pescador", símbolo del máximo representante dela Iglesia Católica en la tierra, el Papa, como representación de la misión de "pescar" almas.

Transparencias y velos: la estética del misticismo

En más de una ocasión, la artista ha llevado prendas translúcidas o velos que recuerdan a figuras religiosas o místicas. Esto encaja con el simbolismo espiritual que parece permear el concepto de Lux. Algunos estilistas incluso han comparado su estilo reciente con íconos del arte sacro reinterpretados con un giro contemporáneo.

La reaparición del dorado

Aunque más recientemente la hemos visto de blanco, Rosalía ha introducido destellos dorados en detalles sutiles: uñas, hebillas, zapatos, maquillaje, y ahora el cabello. Un color asociado directamente con la luz, el oro aparece como contrapunto al blanco o al negro de sus atuendos.

El color blanco

Rosalía ha sido vista recientemente usando atuendos completamente blancos de manera muy reiterada, al principio, se creía que era porque estaba optando por una estética minimalista.

La revista Vogue España señala que desde marzo de 2025, la catalana se ha centrado en looks blancos, dejando atrás el maximalismo y las influencias deportivas/urbana que marcaron su etapa en Motomami.

En la Met Gala 2025 lució un vestido blanco esculpido de Balmain, que marcó un giro estilístico notable. En la Semana de la Moda de Nueva York apareció con un vestido blanco de efecto arrugado, banda blanca, sin exceso de adornos.

En aquel momento lo asociaban a limpieza y a una renovación de su estilo, pero ahora queda claro que Rosalía estaba hablando del concepto de Lux: La pureza, lo monacal, lo ascético y lo iluminado.

Rosalía lleva años demostrando que para ella, la moda es parte de su narrativa artística. Como hizo en Motomami, donde el casco de moto y el cuero contaban una historia de poder y vulnerabilidad, ahora con Lux, sus looks nos hablan de una transformación más introspectiva, más espiritual, más oscura y, a la vez, más luminosa.

La cantante no necesita palabras para contar una historia: le basta con un outfit bien pensado, un gesto, un símbolo escondido en la tela. Y quienes prestaron atención, vieron Lux antes de que existiera.

