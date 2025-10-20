Rosalía Anuncia su Nuevo Álbum Lux Desde Times Square: Esto Es Todo lo que Debes Saber sobre él

La artista española Rosalía, una de las figuras más influyentes de la música contemporánea, anunció este lunes el lanzamiento de su próximo álbum, titulado Lux, a través de una de las emblemáticas pantallas de Times Square, en Nueva York.

El nuevo trabajo verá la luz el próximo 7 de noviembre.

En la imagen proyectada en la mítica plaza neoyorquina, Rosalía aparece vestida con un atuendo blanco de inspiración religiosa, con velo incluido, evocando la iconografía monástica tradicional. La estética, cuidadosamente escogida, combina elementos místicos y vanguardistas, sello distintivo de la artista catalana. Detrás de ella, la palabra Lux —término latino que significa “luz”— se repite en bucle, mientras otra pantalla adyacente muestra la fecha de lanzamiento.

Este anuncio forma parte de una campaña que fue orquestada cuidadosamente. En días recientes, Rosalía ha dejado pistas sobre su nuevo proyecto, entre ellas la publicación en redes sociales de una partitura titulada Berghain, referencia directa al mítico club de techno en Berlín, conocido por su atmósfera casi ritual y su curaduría sonora de culto.

El impacto de la partitura de Berghain

La publicación de esta partitura permitió a los fans de Rosalía convertirse en los protagonistas de la música de su ídola, ya que varios de ellos grabaron videos donde hacían covers de esta pieza, lo que alimentó la conversación sobre el estilo y la estética de Lux.

Que Rosalía lanzara un teaser en forma de partitura, separándose de las formas tradicionales de hacer este tipo de lanzamientos, la consolidan como una artista que mezcla el mundo clásico, electrónico, pop y folclórico, y que además construye un misterio.

El live de la Rosalía

Este lunes, la cantante también realiza una transmisión en vivo desde su cuenta de TikTok (desde las 20:45 hora española), donde ha revelado más detalles sobre Lux y parte de su propuesta visual y sonora.

La semana pasada, la artista ya había sorprendido a sus seguidores al intervenir la fachada del icónico cine Callao, en la Gran Vía de Madrid, con una instalación promocional en la que se incluían el pentagrama musical, una imagen suya y un símbolo semejante al de la paz.

Con Lux, Rosalía firma su cuarto álbum de estudio y el primero desde Motomami (2022), un trabajo disruptivo que la consolidó como una de las voces más originales y atrevidas de la escena global, fusionando flamenco, reguetón, electrónica y experimentalismo sonoro. Motomami le valió múltiples reconocimientos, entre ellos el Latin Grammy al Álbum del Año, y marcó un antes y un después en la forma de concebir la música popular en español.

Más allá de su éxito comercial y con la crítica musical, Rosalía se ha convertido en un símbolo cultural con resonancia internacional. Su capacidad para dialogar entre tradición e innovación, entre lo local y lo global, la ha posicionado como una figura clave en la redefinición de la música latina y del pop contemporáneo. Cada uno de sus movimientos genera expectación no solo en la industria musical, sino también en los terrenos de la moda, el arte visual y el discurso cultural.

El anuncio de Lux no solo marca el regreso de una artista en plena madurez creativa, sino también el inicio de una nueva etapa estética y conceptual en su carrera. Como ya es habitual con Rosalía, lo que viene promete desafiar etiquetas y expandir los límites de lo que significa ser una estrella pop en el siglo XXI.

